Nova Estação de Tratamento de Água é inaugurada em Guabiruba

A nova Estação de Tratamento de Água foi inaugurada em Guabiruba na sexta-feira, 5. Ela passa a produzir 250 mil litros de água por hora, um aumento de 130% com relação à capacidade atual. A inauguração contou com autoridades do município e responsáveis pela obra.

O investimento gira em torno de R$ 15 milhões próprios da Guabiruba Saneamento. A obra inclui nova captação e módulos de tratamento de água automatizados, com tecnologia de ponta, operando com eficiência e sustentabilidade.

Além de ampliar a eficiência do tratamento, o novo Sistema Produtor de Água Tratada, localizado na rua José Dirschnabel, prepara o município para o crescimento dos próximos anos, permitindo a conexão de novas famílias e reduzindo riscos de desabastecimento, especialmente em períodos de maior consumo.

“Agora, com a estação funcionando, nós temos capacidade de armazenamento muito maior, que vai resolver o problema de falta de água que se tinha no passado”, diz o prefeito Valmir Zirke (PP), que esteve presente no evento.

Para o gerente da unidade da Guabiruba Saneamento, Guilherme Marques, a inauguração simboliza um passo importante na história do saneamento do município.

“Este investimento foi pensado para o presente e para o futuro de Guabiruba. Estamos entregando um sistema mais robusto, eficiente e preparado para acompanhar o crescimento da cidade. Nosso compromisso é garantir mais disponibilidade de água tratada, com maior segurança operacional e pleno atendimento às necessidades da população”, diz.