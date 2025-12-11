Nova Estação de Tratamento de Água passa a funcionar em Botuverá

Com investimento de aproximadamente R$ 150 mil, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) colocou em operação uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Botuverá.

A ETA foi montada junto ao poço Ribeirão Porto Franco, perfurado em 2022. A estrutura está integrada a uma estação de recalque e a uma adutora interligada aos reservatórios, de onde a água é distribuída por gravidade para a população.

A infraestrutura beneficia mais de 1,5 mil moradores e possui capacidade para atender a demanda urbana futura do município do Vale do Itajaí até 2045.

Com as novas unidades, o antigo poço que atendia a cidade e ficava localizado no Centro permanece como reserva técnica.

