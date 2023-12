Nova geração de bandas e artistas brusquenses ganha espaço na 22ª edição do Rock na Praça

Neste sábado, 2, aconteceu a 22ª edição do Rock na Praça, na Praça da Cidadania, em Brusque. O evento contou com participação de bandas nacionais e experientes, mas também deu destaque para a nova geração do rock in roll brusquense.

Foram montados dois palcos no meio da praça. O principal contou com artistas mais experientes e no palco alternativo tocaram as bandas e artistas que estão no início de carreira e estreando no Rock na Praça. As músicas agitaram o público que encarou desde às 11h da manhã o calor intenso na cidade.

A banda Old Enough to Rule foi formada em fevereiro com os integrantes: Jorge Filho, de 17 anos, Guilherme Cavilha, de 18 anos, Eduardo Maçaneiro, de 17 anos, e Nicolas Gabriel, 18 anos. Esta foi a primeira vez que participaram do evento.

“Foi muito legal tocar no Rock na Praça. Essa foi a nossa primeira vez tocando no evento e a terceira em que a gente toca para um público. Ano que vem espero que a gente esteja aqui de novo, mas dessa vez no palco principal”, contou Eduardo, vocalista da banda.

Com um som mais indie pop, a artista Edra Bloom também estreou no Rock na Praça. Além de músicas já conhecidas do público, ela também deu uma palinha de uma música autoral que já foi lançada em todas as plataformas digitais.

“Eu já canto há bastante tempo, mas essa foi a primeira vez aqui no evento. Foi uma experiência incrível”, disse Bloom.

Rock na Praça

A primeira edição do evento foi realizada em 2001 com objetivo de valorizar, fomentar e difundir a cena autoral e as bandas/grupos de rock. O Rock na Praça é promovido pela Prefeitura de Brusque, através da Fundação Cultural de Brusque.

Além de retornar para seu formato original, realizado na praça, o evento contou com a apresentação de nove bandas no palco principal. O destaque ficou com a Acústicos & Valvulados, formada em 1991, em Porto Alegre, com mais de 32 anos de estrada e 3.000 shows na bagagem.

