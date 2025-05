Em 2025, a Appel Home celebra um momento especial: seus 50 anos e a consolidação de uma nova fase marcada por inovação, crescimento e, acima de tudo, fidelidade à sua origem familiar.

A empresa brusquense carrega no DNA os valores deixados por Gerhard Appel e seu filho Edson — duas figuras centrais na construção da marca que hoje é referência nacional em cama, mesa e banho.

Segundo Eder Appel, neto de Gerhard e atual vice-presidente da empresa, o legado de ambos permanece vivo na cultura da Appel em cada detalhe.

“Meu avô começou com coragem e visão em um tempo onde o cenário era muito mais incerto. Ele construiu os alicerces com muito trabalho, ética e respeito pelas pessoas — valores que ele passou ao meu pai, Edson, que levou isso adiante com uma liderança inspiradora, muito humana, e com um olhar estratégico”, afirma.

Novo rumo

O falecimento precoce de Edson, em 2006, trouxe um dos maiores desafios enfrentados pela família. Na época, Eder e Rafael Appel, atual presidente da empresa, assumiram a liderança da empresa ainda muito jovens e com a pressão de representarem a 3ª geração da família.

“Perder o pai já é algo profundamente doloroso. Perder o nosso maior exemplo e, ao mesmo tempo, precisar estar à altura da confiança que ele sempre teve em nós… isso exige força que a gente nem sabia que tinha”, lembra Rafael.

A transição geracional aconteceu em meio a um processo de reestruturação. “Tivemos que repensar processos, atualizar estruturas e modernizar a gestão sem perder a identidade da empresa. Crescer e se transformar sem se desconectar das raízes é um equilíbrio delicado — e é nisso que mais nos orgulhamos: continuamos fiéis à essência da Appel”, complementa Eder.

Foi também nesse contexto que surgiu uma importante mudança estratégica: a transição da marca “Toalhas Appel” para “Appel Home”. A decisão, explica Rafael Appel, refletiu a expansão do portfólio da empresa.

“Ampliamos nossa linha de produtos e deixamos de ser reconhecidos apenas pelas toalhas. Hoje oferecemos soluções completas para toda a casa. Appel Home traduz o nosso propósito de fazer as pessoas se sentirem em casa em cada detalhe”.

A empresa cresceu e se consolidou sem abrir mão do espírito familiar. Hoje, com mais de 300 colaboradores e presença em mais de 5 mil pontos de venda em todo o país, a Appel Home segue cultivando o cuidado com as pessoas e o compromisso com a excelência.

Segundo Rafael Berwanger, diretor comercial, marketing e produto, a empresa mantém sua competitividade por meio de uma combinação estratégica: qualidade elevada, preços justos, entrega rápida e uma relação próxima com lojistas e representantes.

“Nossa estratégia está em oferecer produtos de alta qualidade e preço competitivo, sendo a melhor opção de custo-benefício do mercado”.

Esse trabalho contínuo tem rendido frutos: em 2023 e 2024, a Appel Home foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar com o selo Great Place to Work.

“Significa que as pessoas se sentem valorizadas, têm espaço para se desenvolver, são ouvidas e reconhecidas. Isso impacta diretamente na produtividade”, afirma Rafael Appel.

Presente e futuro

O futuro da Appel é ambicioso: crescer dois dígitos por ano e dobrar de tamanho nos próximos cinco anos, com investimentos em tecnologia fabril, sustentabilidade e diferenciais competitivos.

Para quem acompanha essa trajetória, os irmãos Appel deixam uma mensagem de gratidão e esperança. “A nossa história é a prova de que empresas familiares podem ser inovadoras, resilientes e duradouras. Acreditamos profundamente no poder das raízes. Ainda temos muita história para construir — juntos”.

A trajetória da empresa se tornou um vídeo narrado pelo ator e embaixador da marca, Nelson Freitas. Assista: