Nova ligação entre Brusque e Guabiruba, duplicação de rodovia e mais: saiba planejamento de diversas obras no município

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) recebeu em sua reunião de diretoria, nesta segunda-feira, 21, o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, e o diretor de projetos da Secretaria de Infraestrutura Estratégica, Lucas Orlando.

Durante o encontro, foi apresentado aos diretores o novo projeto da ligação entre Brusque e Guabiruba pelo bairro Rio Branco, que passou por mudanças em seu planejamento.

Também foram abordadas a pavimentação da ligação com Canelinha e da rua DJ-042, por meio do programa Estrada Boa Rural, do governo do Estado. Além disso, foi apresentado um panorama geral das demais obras em andamento no município.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, destacou que a ligação com Guabiruba é um dos pleitos da entidade.

“Por muito tempo promovemos encontros e auxiliamos o poder público na realização desse sonho, que é ter mais um acesso a Guabiruba e, consequentemente, desafogar o trânsito na região do bairro Guarani. Hoje, o vice-prefeito nos apresentou o novo traçado do projeto, que antes passava pela Varginha e agora, com as alterações, será pelo bairro Rio Branco. Ficamos muito contentes, pois o resultado será melhor do que o esperado, e agora vamos acompanhar a execução da obra”.

Marlon também se disse satisfeito com a reunião. “Queremos agradecer ao Deco pela atenção e por nos apresentar esse panorama das obras. Nosso objetivo é caminhar juntos para que a região tenha uma infraestrutura de qualidade e continue se desenvolvendo”, afirmou.

Ligação Brusque e Guabiruba e mais

Durante sua fala, o vice-prefeito ressaltou que a obra do novo acesso deve contribuir para reduzir o intenso fluxo de veículos na rua General Osório, principal entrada de Guabiruba.

“A ligação entre Brusque e Guabiruba é uma obra que finalmente sairá do papel e será fundamental para aliviar o trânsito nos acessos atuais. Essa nova via estará mais próxima da Beira Rio, conectando-se diretamente à rodovia Antônio Heil, o que a torna uma excelente rota para os caminhões que transportam produtos das empresas locais. Será um marco para as duas cidades”, pontuou.

Deco também trouxe atualizações sobre outras obras, como a da avenida Primeiro de Maio, que segue com o cronograma acelerado; o projeto de duplicação da SC-486; e as pavimentações realizadas por meio do programa Estrada Boa Rural, do Governo de Santa Catarina.

“A obra na avenida Primeiro de Maio está com andamento avançado e, a partir de agosto, devemos iniciar a etapa de escavação, o que exigirá a interdição da via. Além disso, nos reunimos com a equipe contratada para desenvolver o projeto de duplicação da SC-486, no trecho entre os bairros Maluche e Dom Joaquim — uma demanda antiga dos comerciantes da região. Conseguimos, inclusive, pleitear junto ao governador os recursos necessários para essa obra. Por fim, temos as pavimentações da DJ-042, na Cristalina, e a ligação com Canelinha, que representa mais uma rota para os brusquenses acessarem o litoral”, finalizou.

