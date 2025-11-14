O nome mudou, mas o compromisso e a qualidade reconhecidos ao longo de quase três décadas permanecem os mesmos. Depois de 29 anos como Forta, a empresa de Gaspar inicia um novo capítulo de sua trajetória com a marca Force Clean, que representa mais do que um rebranding: é o início de uma etapa voltada à inovação, à ampliação do catálogo e à aproximação com novos públicos.

De acordo com o diretor Luis Guilherme F. Kuhn, a transição acompanha uma reestruturação estratégica iniciada em 2024. “Buscávamos um nome com maior impacto, que comunicasse de forma clara a força e a eficácia dos nossos produtos, além da nossa competitividade no mercado”, explica. A nova identidade marca o fortalecimento de uma história construída com foco em qualidade, praticidade e bom custo-benefício.

A Force Clean mantém o propósito original da marca: oferecer soluções que tornem a limpeza mais simples e eficiente, mas agora aposta em um diálogo ainda mais próximo com o consumidor. O catálogo da empresa reúne mais de 150 itens distribuídos entre as linhas de limpeza e bazar, produzidos especialmente, para facilitar o dia a dia.

Destaques da marca

Na linha de limpeza, a marca oferece produtos que vão desde limpadores de uso geral até soluções específicas, como os limpadores para grelhas, fogões, vidros, refrigeradores e tênis. O destaque vai para os Limpadores Perfumados, disponíveis em dez fragrâncias desenvolvidas para diferentes preferências. As versões mais recentes, Chá Branco e Cereja com Avelã, ampliam a variedade, trazendo novas opções ao consumidor que busca aliar eficiência à sensação de bem-estar após a limpeza.

Entre os lançamentos que reforçam a nova fase estão o Limpa Tênis, que permite a limpeza a seco e vem acompanhado de um kit aplicador, e o Limpa Telas, indicado para aparelhos eletrônicos e óculos. Ambos se destacam pela praticidade e por atenderem às necessidades de um público cada vez mais atento à funcionalidade no dia a dia.

Já na linha de bazar, a Force Clean oferece uma ampla variedade de panos, rodos, mops, sacos para lixo, esponjas abrasivas, espanadores e acessórios, produtos desenvolvidos para otimizar a rotina doméstica e garantir maior durabilidade no uso.

“Nosso objetivo é consolidar a Force Clean como referência em limpeza em Santa Catarina, presente na maioria dos lares do estado e reconhecida pela eficiência de seus produtos”, afirma o diretor.

Force Clean

Rodovia Ingo Hering 6250 – BR 470 Km 32 – Bairro Margem Esquerda Cep 89116-755 – Gaspar – SC

Telefone: (47) 3041-2000