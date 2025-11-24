Nova ponte no Limeira, em Brusque, receberá instalação de vigas e via será interditada; saiba quando

Na próxima quarta-feira, 26, será realizada a instalação das vigas da nova ponte na rua Alberto Pretti, no bairro Limeira, em Brusque. Por conta dessa intervenção, algumas mudanças serão feitas para assegurar a segurança na localidade.

Para a realização do serviço, será necessária a interdição parcial da ponte das 8h às 12h. O trânsito será controlado no local e, durante esse período, também haverá o desligamento temporário da rede elétrica e de telefonia, em razão da proximidade das instalações com a área de içamento das vigas.

“É pedida a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via e recomendado o uso de rotas alternativas. Caso não haja alternativas viáveis, é sugerido que antecipem seus deslocamentos ou aguardem a conclusão dos trabalhos”, diz a prefeitura em nota.

A data mencionada poderá sofrer alteração dependendo das condições climáticas do dia.

