Nova rede de água reforça abastecimento no Primeiro de Maio, em Brusque

Nesta segunda-feira, 9, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) deu início à instalação de uma nova rede de água tratada na rua José Ramiro Dias, no bairro Primeiro de Maio. A obra contempla a colocação de aproximadamente 100 metros de tubos de 60 mm de diâmetro.

A iniciativa visa solucionar uma antiga dificuldade enfrentada pelos moradores da região. “A tubulação existente passava distante das residências, o que diminuía consideravelmente a vazão de água para as casas. Com essa nova tubulação, vamos garantir uma maior vazão, ou seja, mais água”, explica o presidente do Samae, Breno Nunes.

A obra, que conta com um investimento de aproximadamente R$ 45 mil, deve ser finalizada ainda esta semana.

“Queremos avançar ainda mais com obras como estas, para levar cada vez mais água, infraestrutura e qualidade para os moradores”, finaliza o presidente.

