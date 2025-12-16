Nova rua de acesso à Beira Rio será criada no Jardim Maluche, em Brusque

Foi iniciada a abertura de uma nova via no Jardim Maluche, em Brusque, no trecho que compreende a área entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Colégio Cultura. A obra faz parte do planejamento de mobilidade urbana do município e tem como principal objetivo facilitar o deslocamento de motoristas e pedestres que vêm da Ponte do Maluche em direção ao próprio bairro, com acesso à avenida Beira Rio.

A nova via terá aproximadamente 200 metros de comprimento e cerca de 6,5 metros de largura. Os trabalhos começaram com a limpeza da área e, na sequência, foi realizado o rebaixamento da via, com a retirada total do material de aterro existente.

Esse material está sendo substituído por rachão, com espessura entre 60 e 70 centímetros, garantindo maior resistência e durabilidade à estrutura da rua. Após essa etapa, será feita a compactação do solo com rolo compactador, seguida da preparação da base, assegurando a infraestrutura completa da via.

O trecho ainda vai receber o sistema de drenagem, etapa fundamental para o correto escoamento das águas pluviais e para a conservação do pavimento.

Neste momento, os serviços estão sendo executados com o apoio de um conjunto de maquinário, incluindo duas escavadeiras, dois caminhões truck, um rolo compactador e uma retroescavadeira. Não foi informado pela prefeitura um prazo para término dos serviços.

“Essa obra foi planejada para oferecer uma nova alternativa de acesso ao bairro Jardim Maluche, melhorando o fluxo de veículos e trazendo mais segurança e qualidade de vida para a população. Estamos investindo em infraestrutura sólida, com drenagem e base bem executadas, pensando no desenvolvimento do município a longo prazo”, afirma o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

