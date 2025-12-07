Nova sede do Pelznickel é inaugurada em Guabiruba

A Sociedade do Pelznickel inaugurou oficialmente, na noite deste sábado, 6, sua nova sede no Parque Municipal de Guabiruba. Embora ainda esteja em obras, o espaço já estará totalmente pronto para visitação na próxima semana.

A cerimônia, restrita a convidados, ocorreu logo após o tradicional Desfile de São Nicolau, que percorreu diferentes regiões da cidade e marcou as celebrações do Dia de São Nicolau.

A programação começou às 18h30, quando dois grupos saíram simultaneamente da nova sede e seguiram trajetos distintos. Um deles percorreu os bairros Guabiruba Sul e São Pedro; o outro passou pelas regiões do Aymoré e Centro.

Moradores da Pomerânia, Alsácia e Lorena acompanharam a passagem na rotatória central, enquanto famílias do Lageado Baixo se concentraram no acesso do Parque Municipal. O objetivo da divisão foi ampliar o alcance do desfile e aproximar ainda mais a tradição das comunidades.

Data simbólica

A inauguração coroou uma data simbólica. A entidade completou 20 anos de fundação, criada em 6 de dezembro de 2005 para evitar que o costume do Pelznickel desaparecesse em Guabiruba.

O movimento começou um ano antes, com uma frase que hoje é lembrada como marco da mobilização: “se não organizar, a tradição do Pelznickel vai acabar”.

O presidente da Sociedade, Vandrigo Kohler, destacou que a nova sede é fruto de esforço coletivo. Ele lembrou o início desafiador e o crescimento do grupo.

Na cerimônia, reforçou que “começamos com três pessoas, sem apoio, apenas com a vontade de manter viva essa cultura. Hoje, somos mais de 150 membros e temos uma nova sede construída com muito trabalho coletivo, voluntário e apaixonado. É emocionante olhar para trás e ver o quanto conquistamos juntos”.

O Mestre da Tradição, Fabiano Siegel, também ressaltou o significado da noite. Em sua fala, explicou que o projeto ultrapassa gerações e que a nova estrutura consolida um legado.

“Quando fundamos a Sociedade, não sabíamos até onde chegaríamos. Mas sabíamos que, sem organização, a tradição se perderia. Hoje, 20 anos depois, construímos um legado que pertence a toda a cidade. É um dia para agradecer, celebrar e seguir em frente”.

Para o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, o momento é histórico: “disseram que estávamos loucos quando compramos essa área para fomentar a cultura da cidade. A resposta está aí. Que prazer ver uma organização como essa ter um espaço digno. Mais uma vez a Sociedade dos Pelznickel colocorá Guabiruba no mapa turístico do país”.

A nova sede inaugura uma fase diferente para a Sociedade do Pelznickel, que neste ano realiza a programação em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Pelznickelplatz em novo formato

A Pelznickelplatz abriu sua 13ª edição já integrada ao novo espaço do Parque Municipal. A programação ocorrerá em dois fins de semana: de 12 a 14 e de 19 a 21.

Nas sextas-feiras e sábados, o evento vai das 19h às 23h; aos domingos, das 17h às 21h. A praça de alimentação abre sempre duas horas antes.

A estrutura foi ampliada para receber o público com mais conforto. O novo local conta com o caminho da tradição, onde os visitantes interagem com os Pelznickels, além de parque infantil e melhorias logísticas para garantir fluidez durante o fluxo de pessoas.

Entre as novidades está o Mercado de Natal, com produtos artesanais e itens temáticos. A praça de alimentação, agora em um espaço sete vezes maior, oferece mais variedade e atendimento mais rápido.

Os ingressos passaram a ser vendidos de forma antecipada pelo aplicativo Pedidos10, por R$ 13. Na bilheteria, custam R$ 15. A compra antecipada garante acesso por entrada exclusiva, reduzindo o tempo de espera e facilitando a experiência do público.

Veja outras fotos

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

