Nova sede do serviço de Família Acolhedora é inaugurada em Brusque

Nesta quinta-feira, 23, foi realizada a inauguração da nova sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Brusque , programa público voltado a receber temporariamente crianças e adolescentes afastados de suas famílias por motivos de vulnerabilidade ou violação de direitos. A sede está localizada na praça da Cidadania, no Centro.

Entre os 295 municípios catarinenses, apenas 113 contam com o serviço. Brusque se destaca por ser a 7ª cidade do estado a ter uma sede exclusiva para o programa, que dispõe de sala de grupo, sala de atendimento, sala da equipe técnica, brinquedoteca e recepção com banheiro.

Além da estrutura física, o serviço passa a contar com um site próprio, que facilita o acesso às informações. Um veículo exclusivo e equipado também foi disponibilizado.

A coordenadora Ionara Marques explica que, desde 2012, buscavam uma sede própria. “Tínhamos uma sala onde atendíamos as famílias acolhedoras, os interessados e as famílias de origem que acompanhamos. Agora temos um espaço exclusivo, com sala para as crianças, sala de atendimento em grupo e recepção.”

O espaço será utilizado pelas famílias acolhedoras, pelas famílias de origem e pelas crianças, além de servir para a formação inicial e continuada das famílias, algo que antes não era possível oferecer. Ionara comenta que houve investimento da prefeitura.

“Foram adquiridos móveis novos, feitas a pintura, a instalação de cortinas e a plotagem da fachada. O imóvel é da prefeitura, que também disponibilizou recursos humanos, incluindo servidoras efetivas chamadas por concurso público”.

O atendimento ocorre das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, com horários diferenciados à noite e nos finais de semana para atender famílias que trabalham. Os encontros mensais acontecem às sextas à noite ou aos sábados pela manhã.

Para Ionara, a principal diferença entre o acolhimento institucional e o acolhimento em família está no cuidado individualizado.

“Não que os abrigos não realizem um bom trabalho, os profissionais são dedicados e carinhosos, mas estar em uma família oferece atenção especial e permite a criação de vínculos importantes. Esses laços ajudam na reconstrução da relação com a família de origem ou, quando necessário, na adoção, permitindo que a criança leve consigo o amor e o afeto recebidos durante o acolhimento.”

Uma família que está há um ano na capacitação comenta que já está no terceiro acolhimento e que a rotina muda completamente.

“É uma vida nova que chega, com todas as suas necessidades. Quando são bebês, há muitos cuidados e consultas médicas, e, normalmente, essas crianças têm demandas maiores, exigindo atenção especial. No fim das contas, é como cuidar de um filho. É uma rotina a mais, mas nada impossível, é uma experiência transformadora”, explica a empresária Adriana Becker Martins.

Também participou do evento o prefeito Victor Wietcowsky, de Botuverá, que mantém parceria com a Prefeitura de Brusque.

O prefeito, que já atuou como contador da Prefeitura de Brusque e da Assistência Social, destacou a integração regional do serviço.

“O Serviço de Família Acolhedora já existe em Botuverá, mas, desde o primeiro momento em que assumimos a administração, conversamos com Brusque para implementar esse serviço de forma regionalizada. Assim, passamos a contar com mais famílias disponíveis para acolhimento, mais recursos, mais funcionários e um espaço adequado como este”, conclui.

“Inaugurar o Serviço de Família Acolhedora aqui, o primeiro de Santa Catarina com espaço próprio e possivelmente o segundo do Brasil, mostra que Brusque mais uma vez sai na frente, oferecendo um local especialmente para atender crianças que precisam de um lar temporário”, finaliza o vice-prefeito Déco Batisti.

