Nova torre, reforma de quartos do SUS e sonho de cirurgia robótica: Hospital Azambuja detalha planos para 2024

A direção do Hospital Azambuja apresentou nesta terça-feira, 23, um balanço das atividades desenvolvidas em 2023 e apresentou os objetivos e projetos para 2024, que incluem a finalização da nova torre e a finalização das reformas nos quartos de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova torre de alta complexidade terá seis pavimentos. Ela contemplará 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral, dez de UTI neonatal e uma ala de internação com 30 leitos e deve ser finalizada em 2024, trazendo mais conforto e modernidade aos pacientes. A estrutura de pré-moldados está pronta.

Além disso, a reforma completa de 45 quartos de atendimento ao SUS, totalizando 130 leitos, vai até outubro de 2024. Os espaços já começaram a ser revitalizados, adequados às diretrizes dos órgãos competentes, com novos móveis, novas camas, novo piso e banheiros melhores equipados.

“Teremos quartos de primeira qualidade para toda a área de clínica cirúrgica, clínica médica, maternidade, pediatria e neurologia”, destaca o gestor administrativo do Azambuja, Gilberto Bastiani.

Cirurgia com robô e oncologia

Eugênio José Paiva, médico intensivista e diretor técnico do Hospital Azambuja, detalhou os planos da unidade em adquirir o robô Versus para auxiliar em procedimentos cirúrgicos.

De acordo com o diretor, os cirurgiões do hospital já estão capacitados para utilização do equipamento de alta tecnologia, que resulta em procedimentos menos invasivos e mais precisos, aumentando a qualidade de vida do paciente e diminuindo riscos de infecções e complicações.

O Hospital Azambuja também segue na expectativa de habilitação para realização de atendimento oncológico, que depende de regulamentação e autorização do governo do estado.

“É um grande desafio neste ano trazer esse serviço tão importante para a nossa cidade. Buscamos desde 2017 e criou-se uma narrativa que só queríamos fazer cirurgias oncológicas, mas queremos fazer desde o primeiro atendimento. No fim de 2023, fizemos a solicitação para o estado para fazermos o atendimento desde a primeira consulta até o tratamento definitivo, adulto e pediátrico. Estamos aguardando, o estado informou que pode abrir novos hospitais para esses procedimentos”, detalha Gilberto.

Outros projetos para o ano são criação de leitos para tratamento de acidente vascular cerebral (AVC), que está em processo de credenciamento, o novo ambulatório de cardiologia, nova farmácia central, novo estacionamento, estação de tratamento de fluentes, execução do sistema preventivo contra incêndio, aquisição de novo aparelho para hemodinâmica, compra de um ECMO (pulmão artificial para o paciente) e ampliação do espaço do centro de imagem.

Balanço de 2023

Em 2023, o Azambuja teve a habilitação de 16 novos leitos de UTI Neonatal, 30 leitos de UTI adulto e passou a realizar procedimentos de alta complexidade cardiovascular, algo muito importante para a cidade e de muito demanda, de acordo com o diretor técnico Eugênio Paiva.

O hospital, que atualmente atende regularmente pacientes de mais de 20 municípios, tem 670 funcionários e 300 médicos que formam o corpo clínico, realizou, no total, mais de 241 mil atendimentos, 23% a mais do que em 2022. O número de cirurgias (de 11 mil para 13,5 mil) e de atendimentos emergenciais provenientes de ambulâncias (de 4 mil para 4,9 mil) também aumentaram.

“Nosso objetivo é sempre trazer mais serviços, para que a população de Brusque seja atendida aqui no nosso município, desde os de baixa complexidade até os mais complexos”, resume Gilberto.

