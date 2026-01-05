Nova Trento decreta situação de emergência após ser atingida por chuvas intensas

A Prefeitura de Nova Trento decretou situação de emergência após ser atingida por chuvas intensas desde o dia 30 de dezembro de 2025.

O decreto foi emitido a partir de uma indicação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de mobilizar todos os órgãos municipais para atuar nas ações de resposta aos desastres e na reconstrução após a tempestade.

A Prefeitura de Nova Trento prevê inúmeros prejuízos para a cidade, com destaque para os danos econômicos e às propriedades privadas.

Com a publicação do decreto, o município está autorizado a convocar voluntários para auxiliar nas ações de resposta aos desastres e a realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, a fim de suprir as necessidades mais urgentes da população.

O documento também permite que agentes da Defesa Civil, responsáveis pelo atendimento às ocorrências causadas pelas chuvas, em situações de risco, entrem em residências para prestar socorro ou determinar evacuações, além de utilizar propriedades particulares como abrigo, quando necessário.

