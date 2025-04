Nova Trento pode integrar rota internacional de peregrinação ligada ao Caminho de Santiago de Compostela

O município de Nova Trento poderá se tornar parte de um seleto grupo de destinos internacionais ligados ao tradicional Caminho de Santiago de Compostela.

A possibilidade foi apresentada pela Associação Caminho do Louvor à secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina, por meio de um projeto que propõe o credenciamento oficial do trajeto entre Ituporanga e Nova Trento como um Caminho Iniciático de Santiago.

A proposta foi entregue durante uma reunião realizada na última quinta-feira, 10, ocasião em que o governo estadual solicitou um prazo de duas semanas para avaliar a viabilidade da iniciativa.

Possíveis próximas etapas

Caso seja aprovada, a próxima etapa será a visita de representantes oficiais do Caminho de Santiago a Santa Catarina.

O objetivo é dar início ao processo de transição e reconhecimento da rota, alinhando o percurso catarinense aos critérios exigidos pela tradicional rota de peregrinação espanhola.

Entre os requisitos estão a certificação dos peregrinos que completarem o caminho e a inclusão do trajeto na promoção internacional do roteiro.

