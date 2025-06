O Nova União venceu o Alpha por 4 a 3 nos pênaltis, após 2 a 2 no tempo normal, e conquistou o título do Campeonato de Futsal Feminino de Brusque na noite deste sábado, 31, na Arena Brusque. Mais de 500 torcedores compareceram na decisão da competição amadora.

O placar foi aberto pelo Nova União, com Jéssica, em cobrança de falta. Ainda no primeiro tempo, o Alpha empatou com Dayanne. Marcilene fez o gol da virada no segundo tempo e, faltando dois minutos para o fim, Jéssica marcou seu segundo gol no jogo e deixou tudo igual.

A goleira Talita Natalia Bosio, do Nova União, foi um dos destaques nas penalidades, com duas defesas decisivas. A disputa seguiu para as cobranças alternadas, onde o Alpha desperdiçou sua última cobrança ao acertar a trave: 4 a 3 para o Nova União foi o placar nos pênaltis.

Outro destaque individual foi Dayanne Reis, do Alpha, eleita Craque da Final por votação popular. A artilheira da competição foi Kassia, do Alpha, enquanto o troféu de goleira menos vazada ficou com Luana, também do Alpha.

“Foi um espetáculo lindo este jogo. Agradeço primeiramente à Fundação e a toda a equipe de organização do campeonato municipal. Foi um jogo bom, equilibrado, realmente digno de uma final. A gente sabia que seria um jogo muito disputado, com equipes fortes, e que não seria fácil vencer, mas sempre estivemos confiantes”, comenta a jogadora Bruna Mafra, do Nova União,

Na disputa pelo terceiro lugar, que abriu a noite, a equipe do Elfas venceu o FDM por 3 a 1, encerrando sua participação na competição com uma vitória.

“Parabéns a todas as equipes envolvidas por proporcionarem uma noite de alto nível, com talento, garra e emoção do início ao fim. O futsal feminino de Brusque segue crescendo e encantando o público”, destacou José Carlos Costa, chefe de esportes comunitários da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: