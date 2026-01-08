Nova versão de Anaconda, com Selton Mello, entra em cartaz nos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

Nova versão de Anaconda, com Selton Mello, entra em cartaz nos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

A nova versão de Anaconda, que tem Selton Mello no elenco, chega aos cinemas de Brusque com sessões dubladas e legendadas.

Um grupo de amigos que enfrenta a crise da meia-idade resolve embarcar em uma ideia ousada: recriar o filme que marcou a juventude deles. Movidos pela nostalgia, seguem para uma densa floresta tropical, imaginando uma aventura leve e divertida.

Mas o plano rapidamente sai do controle. Além dos obstáculos naturais do ambiente selvagem, o grupo passa a lidar com situações inesperadas e perigosas, como mudanças climáticas extremas, criminosos e, principalmente, a presença de gigantescas cobras ameaçadoras.

À medida que os riscos aumentam, eles percebem que a viagem deixaria de ser apenas uma homenagem ao passado para se transformar em uma luta real por sobrevivência.

Combinando ação, aventura e toques de humor, o novo Anaconda revisita a clássica franquia iniciada em 1997, destacando os limites da amizade e a coragem necessária para enfrentar o imprevisível.

Confira o trailer de Anaconda:

CINE GRACHER 1

TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado / 17h

AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente no dia 11/01)

CINE GRACHER 2

ANACONDA
Dublado / 16h

BOB ESPONJA
Dublado / 18h

A EMPREGADA
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 8, 11 e 14/01)

CINE GRACHER 3

ZOOTOPIA 2
Dublado / 16h

AGENTES MUITO ESPECIAIS
Dublado / 18h e 21h

CINE GRACHER HAVAN 1

BOB ESPONJA 3D
Dublado / 15h

ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h20

AVATAR: FOGO E CINZAS 3D
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 2 

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30

ANACONDA
Dublado / 18h

A EMPREGADA
Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3 

TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado / 16h e 18h30

ANACONDA
Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente no dia 11/01)

