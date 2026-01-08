Nova versão de Anaconda, com Selton Mello, entra em cartaz nos cinemas de Brusque
Há sessões dubladas e legendadas
A nova versão de Anaconda, que tem Selton Mello no elenco, chega aos cinemas de Brusque com sessões dubladas e legendadas.
Um grupo de amigos que enfrenta a crise da meia-idade resolve embarcar em uma ideia ousada: recriar o filme que marcou a juventude deles. Movidos pela nostalgia, seguem para uma densa floresta tropical, imaginando uma aventura leve e divertida.
Mas o plano rapidamente sai do controle. Além dos obstáculos naturais do ambiente selvagem, o grupo passa a lidar com situações inesperadas e perigosas, como mudanças climáticas extremas, criminosos e, principalmente, a presença de gigantescas cobras ameaçadoras.
À medida que os riscos aumentam, eles percebem que a viagem deixaria de ser apenas uma homenagem ao passado para se transformar em uma luta real por sobrevivência.
Combinando ação, aventura e toques de humor, o novo Anaconda revisita a clássica franquia iniciada em 1997, destacando os limites da amizade e a coragem necessária para enfrentar o imprevisível.
CINE GRACHER 1
TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado / 17h
AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado / 19h30
Legendado / 19h30 (somente no dia 11/01)
CINE GRACHER 2
ANACONDA
Dublado / 16h
BOB ESPONJA
Dublado / 18h
A EMPREGADA
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 8, 11 e 14/01)
CINE GRACHER 3
ZOOTOPIA 2
Dublado / 16h
AGENTES MUITO ESPECIAIS
Dublado / 18h e 21h
CINE GRACHER HAVAN 1
BOB ESPONJA 3D
Dublado / 15h
ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h20
AVATAR: FOGO E CINZAS 3D
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30
ANACONDA
Dublado / 18h
A EMPREGADA
Dublado / 20h30
CINE GRACHER HAVAN 3
TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado / 16h e 18h30
ANACONDA
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente no dia 11/01)
