Novas atrações turísticas de Santa Catarina devem movimentar o setor em 2025

Novidades turísticas

De parques aquáticos a mirantes panorâmicos, cinco novas atrações prometem movimentar ou já movimentam a economia de SC como referência no turismo de lazer e aventura. São eles: o Hard Rock Café em Itapema, o primeiro do mundo construído sobre as águas, com 1.720 m² em três pavimentos, fachada de vidro e estrutura inspirada nas ondas do oceano; Parque das Flores, em Tijucas, um bairro-cidade com 70 mil m² de área verde e um lago de 20 mil m².; Multiparque, parque aquático já inaugurado em Balneário Camboriú, com investimento de R$ 200 milhões, incluindo a primeira piscina de ondas climatizada de SC; o Spitz Pomer, novo parque de aventuras temático de Pomerode, com a primeira tirolesa em dupla do Brasil; e o mirante de vidro na Serra , em Rancho Queimado.

Taxas dos cartórios 1

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis-SC, OAB-SC e Fiesc, através de um grupo de trabalho, estão tentando reverter lei aprovada na Assembleia Legislativa, em vigor desde abril do ano passado, que estabelece taxas dos cartórios. A lei se derivou de projeto enviado pelo TJ-SC, prontinho, e assim votado em poucos minutos na tsunami que acontece no Legislativo no final do ano, sem a devida atenção, com a justificativa de “limpar a pauta”. Até a Fiesc, que monitora todas as iniciativas legislativas de interesse direto ou indireto da entidade e seus associados, relaxou nisso. E o Creci-SC, diretamente interessado, não foi convidado a se manifestar. Como soe nessas casos, a tramitação percorre sombras.

Taxas dos cartórios 2

Na lei há verdadeiros abusos apontados pelo grupo, em parecer com mais de 100 páginas e levado ao TJ-SC em julho passado e à Assembleia Legislativa em outubro. Conforme o Creci, a regularização de imóveis, que antes demandava cerca de R$ 6 mil, passou para aproximadamente R$ 20 mil. Uma permuta de imóvel, que até então custava R$ 4 mil, passou para R$ 7 mil. Estudo do Observatório da Fiesc sobre evolução de preços de emolumentos cartorários aponta que entre 2017 e 2024, o crescimento acumulado dos registros sem valor foi de 349,9%, contra 37,8% do IPCA e 70% do IGP-M. As entidades sugerem novos estudos do TJ-SC, e que toas as partes sejam ouvidas.

Avaliação negativa

Pesquisa Datafolha divulgada sexta-feira mostra Lula em seu pior momento dos três mandatos, com 24% de avaliação positiva (bom ou ótimo) no eleitorado (queda de 11 pontos em dois meses) e 41% de avaliação negativa (alta de sete pontos no mesmo período). Estranho é que desta vez não se fez menção às avaliações regionais, exceto ao Nordeste. A percepção é que Lula tem menos de 24% de avaliação positiva em SC, que é o Estado mais bolsonarista do país. E provavelmente a mesma no Rio Grande do Sul e Paraná.

Pautas corporativistas 1

Sob novo comando, a Câmara dos Deputados e o Senado tentam avançar pautas corporativistas. Entre elas uma que pode aumentar o número de deputados federais. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já disse ser favorável aumentar dos atuais 513 para 527, assunto que precisa ser resolvido até 30 de junho, que é o prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Propostas corporativistas 2

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC), cujo Estado ganharia quatro cadeiras, reclama que Motta, em reunião com a bancada catarinense, referiu-se ao ganho de quatro cadeiras, mas que não queria que a sua Paraíba perdesse duas e que a ideia era criar mais vagas. “Acho um escândalo, está todo mundo falando em cortes e a Câmara irá aumentar o número de deputados?” reclama Júlia. Se SC ganhar quatro vagas e, por exemplo, a Paraíba não perder as duas, a justiça do Censo do IBGE, da representatividade por número de habitantes, não está sendo feita. E assim, nesse país da piada pronta, mais um jeitinho vai prevalecer sobre a lei e a justiça. Infeliz Brasil.

Hit do verão 1

O hit do verão de 2025 é a polêmica “Descer pra BC”, em alusão a tsunami de paranaenses endinheirados, principalmente pelo agronegócio, que se esbaldam em Balneário Camboriú, da dupla sertaneja Brenno & Matheus, que desde o lançamento em 4 de dezembro domina as paradas de sucesso.

Hit do verão 2

Sucesso polêmico, apesar artistas famosos cantarem a música nas redes sociais. Críticos musicais, como Régis Tadeu, condenaram-na como a pior canção da história da música brasileira. O youtuber sertanejo Dudu Purcena a elegeu a pior música lançada em 2024. Um critico da Folha de S. Paulo foi mais generoso. Disse que a canção ilustra a ascensão da música eletrônica ao status de hit do verão.