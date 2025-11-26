Novembro Azul: confira como Brusque realiza a prevenção do câncer de próstata no SUS

Neste mês, é celebrado o Novembro Azul, e as ações de saúde voltadas ao público masculino masculino destacam a necessidade de prevenção e de realização de exames periódicos.

A detecção precoce do câncer de próstata permanece como uma das principais recomendações de especialistas, já que o diagnóstico antecipado aumenta as chances de tratamento eficaz.

Opções no SUS

No Sistema Único de Saúde (SUS), todo homem pode realizar acompanhamento preventivo para câncer de próstata na sua Unidade Básica de Saúde (UBS). A avaliação inicial é feita pelo médico da atenção primária, que identifica possíveis fatores de risco. Havendo necessidade, o paciente é encaminhado para consulta especializada com urologista na Policlínica.

Segundo o médico urologista Humberto Teruo Eto, presidente da Associação Brusquense de Medicina (ABM), todo homem acima dos 50 anos deve realizar a prevenção do câncer de próstata.

“A prevenção do câncer é feita através do exame físico, o toque retal, e do exame de sangue, o PSA. No exame físico, conseguimos detectar se existe alguma nodulação que pode ser indício do início de um câncer. Com esses dois exames, conseguimos detectar casos de câncer precocemente e tratá-los de maneira mais efetiva, pois nessa fase da doença, logo no início, é que alcançamos os melhores resultados”, frisa o médico.

O médico urologista Diogo Edele, que atua no SUS em Brusque, destaca que a avaliação deve começar antes, aos 40 anos. “A partir deste momento, define-se a estratégia de revisão: 50 anos para todos os homens assintomáticos, e a partir dos 45 anos para homens com histórico familiar ou negros (que tem maior risco de desenvolver a doença).”

Como fazer o exame

“A revisão consiste em exame de sangue (PSA total) e exame físico (toque retal), que pode ser feito na UBS ou com o urologista na Policlínica”, orienta o médico Diogo.

Segundo o médico, para o atendimento, o paciente deve ir até a UBS e solicitar avaliação médica. O médico solicita o PSA total e, se indicado, agenda o toque retal. Em casos de alterações, o paciente é encaminhado ao urologista da Policlínica.

Incidências em Brusque

Os dados mais precisos disponíveis atualmente vêm dos sistemas de informação utilizados pelo município. Brusque acompanha a tendência nacional e estadual.

O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre os homens, desconsiderando os casos de câncer de pele não melanoma.

Em Brusque, o número de diagnósticos confirmados varia de 35 a 50 novos casos por ano, considerando atendimentos realizados tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto pela rede privada.

Em análise histórica dos últimos anos, Brusque registra entre 40 e 50 novos diagnósticos de câncer de próstata por ano. Trata-se de uma estimativa baseada em levantamentos municipais e dados de referência do Instituto Nacional de Câncer (Inca) aplicados à população local. Essa variação depende do volume de exames realizados, da busca ativa e do rastreio oportunístico que ocorre nas campanhas e nas UBS.