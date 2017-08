Juliane Morais é experiente e sabe empreender. Principalmente quando o negócio é de restaurante, a empresária tem na bagagem negócio em shopping de Brusque, e ainda na antiga Bruem. Agora a novidade é guiada por ela, num endereço estratégico do centro, na avenida Arno Carlos Gracher: o Aromo Restaurante, que abriu as portas ontem, 3.

A casa atende em dois momentos, com almoço e jantar. Pratos contemporâneos, assim como a decoração do espaço, tem tudo para cair no gosto do público. O restaurante propõe ainda um tour por diversas experiências gastronômicas, seja a seleção que me lembra o mediterrâneo, sobremesas francesas ou rodízio de massas e risotos. Recomendo.

Confira quem passou pela noite de inauguração, nas fotos de Guilherme Zucco: