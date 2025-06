Novidade no Brusque, Bernardo lembra amizade com Biel: “jogamos juntos por 10 anos”

O volante Bernardo chega ao Brusque já bem adaptado. Encontrou no quadricolor uma recepção calorosa e, entre os novos colegas, está o meio-campista Biel, um velho conhecido. A dupla foi formada nas categorias de base do Coritiba, conquistando a Copa do Brasil Sub-20 em 2021.

No Brusque, a dupla se reencontra e busca o objetivo traçado pelo clube: a luta para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. “O Biel eu conheço desde os meus 10 anos, jogamos juntos por pelo menos 10 anos também. Nossa relação é ótima, é uma relação de amizade, e dentro de campo a gente se entende bem, com um entrosamento muito legal”, comenta Bernardo.

Além do reencontro com um amigo de longa data, o volante de 23 anos afirma ter chegado a um ambiente positivo. “[A recepção] foi a melhor possível. Todo mundo me acolheu bem, o grupo, o treinador, a comissão técnica. Foi uma recepção bem tranquila, mesmo, e fiquei feliz.”

Entre suas principais características, Bernardo destaca o bom passe, encontrando espaço entre linhas, em direção ao ataque. Após ter passado pela Inter de Limeira-SP por empréstimo na primeira parte da temporada, o bom momento do Brusque foi decisivo para sua vinda.

“Minha maior motivação [para vir ao Brusque] é que é um clube que está brigando para subir. É uma motivação que qualquer atleta tem, poder fazer parte da história do clube. E a expectativa é a melhor possível. O time vem bem, e eu venho para somar”, complementa.

