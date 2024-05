Novidades e mais de 40 mil pessoas: o que esperar da 30ª Fenajeep

Diversas novidades marcam a 30ª Fenajeep. O Adventure Cup (prova para UTVs que ocorrerá parte dentro do complexo da Fenajeep e parte fora), o telão com transmissão ao vivo para o público presente na praça de alimentação e no bar, além da praça de alimentação remodelada, com um pavilhão de lona para atender melhor os visitantes, são as principais mudanças da festa.

O presidente da 30ª Fenajeep, Luiz Gustavo Ullrich, o Guto, destaca que as expectativas para a edição que marca três décadas da festa jipeira são as melhores.

“Estamos com uma boa expectativa em relação a Fenajeep deste ano, 30 anos é uma data histórica e graças a Deus o tempo ajudou. Tá tudo dando certo e estamos com as inscrições aqui do nosso espaço das provas indoor todas lotadas”, afirma.

Ao todo, são esperadas mais de 40 mil pessoas de diversos estados do Brasil e outros países, como Chile, Paraguai, Argentina e Estados Unidos ao longo dos cinco dias de festa.

Confira a programação

30/05 (quinta-feira):

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

31/05 (sexta-feira):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

9h: início das provas no complexo

10h: abertura do Salão Off-Road

14h: início do Desafio Fenajeep

18h: encerramento do Desafio Fenajeep

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

01/06 (sábado):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

8h: saída do Passeio Radical

8h30: saída do Passeio Expedition

9h: largada do Adventure Cup

9h: início das provas no complexo

9h30: início do Rally Fenajeep

10h: abertura do Salão Off-Road

10h: início do Desafio Fenajeep

18h: encerramento do Desafio Fenajeep

18h30: show com Redbarn Band no Jeep Garden

19h: encerramento das provas no complexo

21h: encerramento do Salão Off-Road

02/06 (domingo):

8h: abertura de bilheteria e estacionamento

9h: início das provas no complexo

10h: abertura do Salão Off-Road

10h: início do Desafio Fenajeep

14h30: início das finais no complexo

15h: encerramento do Desafio Fenajeep

17h: arriamento da bandeira

17h30: premiação das categorias

18h: encerramento da 30ª Fenajeep

Mais informações

Outras informações sobre a 30ª Fenajeep podem ser adquiridas pelo site fenajeep.com.br ou pelo perfil do Instagram @fenajeep.

