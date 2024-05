Novo acesso ao Pavilhão da Fenarreco e Arena Brusque será liberado nesta quarta-feira

Com a finalização das obras e da instalação da sinalização, a rua Oscar Muller, no Centro de Brusque, passou por alterações. Ela liga a avenida Beira Rio ao Pavilhão da Fenarreco, Arena Brusque e avenida Sete de Setembro.

No local, a Secretaria de Obras realizou um novo acesso, melhorando o trânsito na margem direita da Beira Rio. Com essa nova opção, a via passa a ter sentido único a partir da rótula até a Beira Rio.

Esta nova faixa de rolamento será exclusivamente para condutores vindos no sentido da rodoviária para a rodovia Antônio Heil, bem como para a Arena Brusque e o Pavilhão de Eventos.

Com isso, a rua Oscar Carlos Muller terá duas faixas de rolamento em direção à Beira Rio, sendo a faixa da esquerda exclusiva para quem se dirige aos bairros Maluche, Dom Joaquim, Guarani e demais bairros das regiões.

Faixa da direita

A faixa da direita será exclusiva para acessar a nova marginal, que será liberada para circulação em direção aos bairros Santa Rita, São Luiz, Santa Terezinha, Itajaí, além de servir como importante retorno da Ponte Arquiteta Andrea Volkmann.

Com essas alterações, os condutores vindos da Beira Rio, do bairro Santa Rita, que desejam acessar a rodovia Antônio Heil, bem como o Pavilhão de Eventos e a Arena, devem utilizar a rua Selma Carminatti Kohler (Fort Atacadista), pois a conversão à esquerda na rua Oscar Carlos Muller estará proibida para esses condutores.

“A Diretoria de Trânsito solicita que, neste momento, os condutores redobrem os cuidados. Durante este período de adaptação, a Guarda de Trânsito de Brusque estará presente na região, orientando os motoristas”, diz a prefeitura em nota.

