Novo alerta de ciclone: avanço de frente fria ligada ao fenômeno traz risco de temporais em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a possibilidade de temporais entre domingo, 16, e segunda-feira, 17. A previsão inclui chuva intensa, descargas elétricas, rajadas de vento e chance de queda de granizo.

As instabilidades estão relacionadas ao avanço de uma frente fria associada a um ciclone que atua sobre o Oceano Atlântico, entre o Uruguai e o centro da Argentina.

O órgão explica que, embora o fenômeno esteja ligado a um ciclone, as condições previstas diferem daquelas registradas na sexta-feira, 7, quando a formação do sistema ocorreu sobre a Região Sul do Brasil e provocou estragos significativos. Na última semana, três ciclones afetaram Paraná e Rio Grande do Sul, resultando em sete mortes.

Para este fim de semana, a Defesa Civil alerta para risco moderado a alto de destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos, alagamentos e enxurradas pontuais.

Os temporais devem começar na tarde de domingo, 16, no Grande Oeste e nos planaltos, impulsionados pelo calor e pela umidade antes da chegada da frente fria.

Segundo o órgão, “entre o final da tarde e a noite, com a aproximação da frente fria, os temporais ganham força no oeste e sul catarinense, na divisa com o Rio Grande do Sul. Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 17, os temporais se espalham para as demais regiões do estado”.

A Defesa Civil reforça ainda as orientações de segurança: durante temporais, buscar abrigo seguro e afastado de janelas; evitar circulação próxima a árvores, placas e postes durante ventos fortes; e nunca atravessar áreas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

