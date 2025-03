Descrição do Cargo

Seria o profissional que receberia via whatsapp, telefone ou conversas pela cidade, todas as reclamações de buraco que existem e seria o responsável direto a dar destino a resolução de cada um dos casos da melhor e mais rápida maneira possível.

Requisitos do cargo

– ter orelhas grandes para poder ouvir bem (sem cera)

– ter a língua pequena para poder falar apenas o essencial (pessoa de poucas palavras)

– ter paciência de Jó para atender a mesma pessoa falando sobre o mesmo buraco mais de uma vez por dia

– ser bem relacionado com o pessoal do obras, com a imprensa e com os presidentes de associações de moradores

– ter a real noção do serviço de tampamento de buracos, mesmo em dias de chuva, podendo inclusive dar palestras em associações de moradores, igrejas, escolas, canchas de bocha, entidades associativas e na Câmara de Vereadores

– não ter mãe viva, devido aos xingamentos que vai receber

Salário:

35 mil por mês + auxílio psicólogo

Ainda estou aqui!

Ganhamos o Oscar! Coisa linda, podemos agora dizer que temos um Oscar! O Oscar vai ficar na casa do bilionário Walter Salles, um dos sócios do Itaú, que além de cobrar juros exorbitantes também curte fazer filmes, e é muito bom nisso, diga-se de passagem. Filme muito bem feito, atores escolhidos a dedo, Fernanda Torres é genial, tudo certo! Mas assim como a Ana Furtado (mulher do Boninho) não sabe, o resto do Brasil também não sabe que a Argentina já tem dois Oscars… e tem também cinco prêmios Nobel, que nós não temos nenhum. Se você pudesse escolher ser um país com um Prêmio Nobel ou com um Oscar, qual deles você escolheria? Bem, e se você não sabe o que é o Prêmio Nobel, existe uma grande possibilidade de estar pagando juros abusivos para o diretor do filme que ganhou o Oscar. É um loop infinito, aprenda!

Menos a Luiza que foi pro Canadá

Nos últimos meses têm aparecido para mim no Instagram e também no meu e-mail, propagandas me incentivando a ir morar no Canadá, lá aonde aquela Luiza foi aquela vez, lembram? Olha, esse chamamento não deve ser por causa do meu dinheiro que não tenho e nem por causa do frio, porque eu não tenho nenhuma foto na neve nem em Bariloche, nem no Chile e nem em São Joaquim. E se estão me chamando para executar trabalhos braçais, já aviso de antemão que não curto nem lavar louça, muito menos concretar uma laje ou tirar neve do telhado (olha o Gugu, que com uma escada bem menor, já se lascou!). Pode ser que eles estão se preparando para a invasão do Trump, que eu acredito que não vai acontecer, é só balela, mas se for para isso que estão me chamando podem ir tirando o cavalinho da chuva porque a única bomba que peguei na mão na vida foi um voyage 1985 à alcool! Então, desistam…

Carnaval

A pessoa que acredita em notas de escola de samba é a mesma que acredita em empréstimo consignado para aposentados, no golpe do bilhete premiado na frente do banco e no político que rouba, mas faz.

Cerveja de Whey com Creatina

Depois do sucesso retumbante das cervejas duplo malte, eis que os Enzos e Seus Blue Caps agora inventaram mais uma moda que promete estar nas mãos dos rapazes que usam bermuda de tergal bege com camisa gola polo preta e sapatênis branco: a cerveja sem glúten! Olha, se você for intolerante ao glúten, está desculpado! Senhor do céu, o que mais eles vão inventar? Não duvido que em breve apareça a cerveja sem cerveja… É igual aquela tendência que os Enzos lançaram agora de ficar rico sem trabalhar, essa é boa também e vai dar certo, pode apostar!

Demitido

Essa semana vi uma entrevista do Roberto Justus em que ele disse o seguinte: “Nunca bebi uma gota de álcool e nunca comi nem chocolate com licor”. Olha, chocolate com licor realmente o cara que gosta disso aí eu até desconfio, mas tomar umazinha com a turma da firma no final do dia (com limites!) não faz mal a ninguém, né. Talvez por isso ele seja tão chatão!

Farmácia Pró-Doença

Amigo meu, bem relacionado no mundo dos negócios, comentou comigo dia desses que o próximo bug do milênio no comércio do país vai ser com esse gigantesco número de farmácias que hoje infestam as cidades, uma ao lado da outra, uma em frente a outra, uma a cada 100 metros da outra. Acho difícil, até porque o número de gente doente aumenta todos os dias, mas que tem farmácia demais, isso tem, né? Dá pra ver a olho nu, se você não tiver problema de vista. Me arrisco a dizer que hoje tem mais farmácia em Brusque do que boteco e só por esse motivo já deveria ser caso de saúde pública.

Notícias da Semana e o Comentário do Estagiário do Papo de Bar

Após chuva e trovoadas, homem morre eletrocutado ao tentar furtar escolas em Santa Catarina.

Comentário: Deu muito azar Lauritx, porque depois de uma trovoada geralmente sai a força, né! Nessa a CELESC estava ligada!

Presidente Lula avalia colocar Boulos como ministro no Planalto.

Comentário: Esse podia ser o ministro do Minha Casa Minha Vida, né?

Mundial de Clubes da FIFA: foi definido o valor das premiações e cada time europeu vai receber uma cota fixa entre 60 e 90 milhões de dólares, algo entre 350 e 530 milhões de reais só para participar! Já os clubes sul-americanos vão receber entre 10 e 15 milhões de dólares, aproximadamente 60 a 90 milhões de reais. Os clubes sul-americanos acharam os valores muito distantes.

Comentário: Realmente um absurdo isso aí, Lauritx! Está tudo errado! O Vasco já não vai participar, em protesto!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Jorge Maffezzolli (Dódi), Willian Molina, Cleber de Limas, Harry Gevaerd Neto, Zunino Júnior, Rodrigo Fuckner e Rodrigo Fuckner Júnior, Elton Souza, Alex Sandro Mannrich (Léke), Betinho Vaillatti, Juca Vechi, Ricardo Lussolli, Maicon Assini, Carlito Fantini Júnior, Ademir Brehm, Toni Rocha (Toni Champanhe), José Carlos Martins (Zezéca), vereador Valdir Hinselmann, César Griebeler, Ulisses Henrique Pavesi, Gilmar Appel e Bruno Bittencourt. Bom final de semana, fiquem todos com Deus e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

Dia da Mulher: parabéns para aquelas que nunca sentem frio, porque estão sempre

cobertas de razão!