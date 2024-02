Novo chefe do Programa Municipal de Escola Cívico-Militar de Brusque toma posse; saiba quem é

Na tarde desta quarta-feira, 7, o Prefeito de Brusque, André Vechi, acompanhado do vice-prefeito, Deco Batisti, e da Secretária de Educação, Franciele Mayer, recebeu em seu gabinete o novo chefe do Programa Municipal Escola Cívico-Militar, Nelci Antônio do Amaral.

A secretária de Educação de Brusque explica que o próximo passo para a implementação do programa é a realização da contratação de agentes cívicos.

“Eles vão desempenhar um papel crucial na realização dos objetivos educacionais e cívicos. O edital para essas contratações deve ocorrer em breve”.

Durante este período de preparação, os profissionais vão direcionar as ações estratégicas para a unidade do Paquetá. Entre as atividades programadas, destacam-se a reunião com a equipe gestora e os professores, visando alinhar os objetivos e estratégias do programa.

Além disso, será realizada uma série de visitas às unidades escolares para avaliar a implementação do programa em mais um local neste ano de 2024.

“Já estamos realizando todos os estudos necessários para estender o programa para mais escolas. Queremos pelo menos mais uma ainda este ano”, finaliza a secretária.

