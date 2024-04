Empreendimento único

O Privia Residence foi concebido com a proposta de exclusividade, oferecendo apenas 62 lotes de até 1.333,25 m² cada, em um ambiente cercado pelo verde e com uma vista panorâmica deslumbrante de Brusque. A integração com a natureza é um dos pilares do projeto.

“Este empreendimento único conta com um serviço de portaria 24 horas, aliado a um sistema de segurança e monitoramento de última geração. A localização estratégica do condomínio, em um ponto alto da cidade, oferece a comodidade de estar próximo de tudo, ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação de tranquilidade e privacidade aos seus residentes”, ressalta o diretor.

Além disso, o Privia Residence dispõe de uma ampla estrutura de lazer e conveniência, incluindo sala de reuniões, salão de festas, quadras esportivas (incluindo beach tennis), pet place e academia. As instalações prometem proporcionar aos moradores uma experiência de clube completa, garantindo momentos de diversão e relaxamento sem sair de casa.

No momento, o empreendimento encontra-se em fase de pré-lançamento até abril, com um total de 31 lotes disponíveis para venda. O Grupo Lumis, que engloba as duas empresas, está trabalhando em parceria com imobiliárias para comercializar as unidades, oferecendo condições especiais e exclusivas durante esse período. As obras estão programadas para iniciar em maio de 2024, com previsão de conclusão em 30 meses.

Imobiliárias credenciadas: William Imóveis, CHF Imóveis, Duetos Imobiliária, Grupo Julio Imóveis, Imobiliária Moresco.