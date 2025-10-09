Novo filme da franquia Tron chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Há sessões em 3D

O filme Tron: Ares chega aos cinemas de Brusque com uma nova aventura ambientada entre o mundo digital e o real. Há sessões em 3D.

A trama acompanha o programa Ares, uma inteligência artificial altamente avançada, criada para superar qualquer outro sistema existente na Terra.

Em uma missão crucial, ele é retirado do universo digital e enviado ao mundo real para solucionar problemas humanos, mas logo percebe que os desafios fora da rede podem colocar em risco até mesmo seus próprios códigos.

Estrelado por Jared Leto, Greta Lee e Evan Peters, o longa é o terceiro da franquia Tron e marca o primeiro contato da humanidade com seres de inteligência artificial.

Confira o trailer de Tron Ares:

CINE GRACHER 1

A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 16h

MISSÃO PET
Dublado / 18h30

MISSÃO PET
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30

CINE GRACHER 2

A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 15h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 17h

CORAÇÃO DE LUTADOR
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 12 e 15/10)

CINE GRACHER 3

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 16h30

DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 16h

TRON: ARES 3D
Dublado / 17h30

TRON: ARES
Dublado / 20h30 (somente nos dias 9, 12 e 15/10)

CINE GRACHER HAVAN 2 

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h30

A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 18h

PERRENGUE FASHION
Dublado / 20h30 (não haverá sessões nos dias 10, 12 e 14/10)

OS ESTRAHOS CAPÍTULO 2
Dublado / 20h30 (não haverá sessões nos dias 9, 11, 13 e 15/10)

CINE GRACHER HAVAN 3 

MISSÃO PET
Dublado / 15h

PERRENGUE FASHION
Dublado / 17h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h

