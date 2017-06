Novo filtro da ETA Central do Samae ajudará a manter capacidade de abastecimento no verão

Nos próximos dois meses deve começar a funcionar o novo filtro da Estação de Tratamento de Água (ETA) central, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). O equipamento foi adquirido com o objetivo de auxiliar no verão, período em que que há maior consumo de água no município.

O filtro metálico é o sétimo adquirido pelo Samae e chegou em Brusque no fim de maio. Ele veio de Capinzal e custou cerca de R$ 200 mil. O engenheiro sanitarista ambiental, Luan Freisleben, diz que a preocupação do órgão é que o equipamento comece a funcionar até o fim do ano, quando há períodos em que a água é alterada pelas fortes chuvas.

Segundo ele, faltam ainda algumas peças para o funcionamento- conexões que farão a ligação do filtro com a ETA -, além de um material filtrante que a empresa ainda precisa entregar. “Faltam essas conexões para colocar em funcionamento, mas entre um e dois meses deve estar pronto. Com certeza até o fim do ano terá essa capacidade de tratamento reajustada”.

O engenheiro explica que no começo do ano o Samae realizou alterações na captação de água bruta, com a troca do conjunto de motobomba. Com isso, a capacidade de vazão aumentou aproximadamente 22%. Freisleben diz que tinha uma vazão de 265 litros por segundo no início de 2017 e que agora passou para 332 litros por segundo.

“Com a implantação do filtro, a situação só vem a melhorar. Em momentos que a qualidade de água não for tão boa, continuaremos mantendo essa capacidade e manteremos a vazão”.