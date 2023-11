Novo gerente do Sesc de Brusque fala sobre propostas e expectativas para o cargo

O Sesc de Brusque tem um novo gerente: Gustavo Josende Caetano. Ele foi nomeado no dia 18 de setembro e conversou com a reportagem do jornal O Município para comentar sobre as propostas e expectativas para o cargo.

Gustavo pretende realizar uma gestão de unidade, com o acompanhamento das equipes para execução dos programas e projetos das áreas de atuação, além de assegurar que todas as ações sejam executadas dentro das diretrizes e valores estabelecidos pela instituição.

“Temos uma equipe excelente, que atua nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, com ampla experiência nas atividades sistematizadas e em eventos de diversas áreas”, diz.

Atuando no Sesc há quase 20 anos, Gustavo já passou por diferentes áreas da unidade. Recentemente, ele participou de um programa de formação de lideranças promovido pelo Sesc, o Singular, e foi classificado no processo seletivo de novos gestores.

“Em conjunto com a equipe de trabalho, temos a expectativa de realizar um ótimo atendimento ao público do Sesc, para que as pessoas se sintam parte do Sesc, com nossas atividades contribuído para a qualidade de vida”, destaca.

Gustavo salienta que o trabalho no Sesc é realizado de forma coletiva e que existe uma equipe na Unidade e no Departamento Regional. “Os profissionais elaboram colaborativamente o programa de trabalho anual e a partir desse planejamento realizamos nossas atividades nas áreas de atuação da instituição. Na visão da nossa instituição, queremos ampliar o reconhecimento do Sesc como instituição promotora de bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo”, frisa.

Trajetória na instituição

Gustavo tem uma jornada extensa de atuação no Sesc. Já são 19 anos de trabalho na instituição.

Ele começou em 2004, como Instrutor de Atividades de musculação e bike indoor. Após dois meses, ele foi para o cargo de Técnico de Atividade na área de Desenvolvimento Físico esportivo, recreação e assistência comunitária.

Além dessas áreas, Gustavo também já trabalhou na área de saúde da instituição e se tornou treinador da modalidade de basquete em cadeira de rodas em 2006. O projeto é uma parceria entre a instituição e a Associação das Pessoas Deficientes Físicas de Brusque (Apedeb). Segundo ele, este é um projeto inovador e com reconhecimento nacional.

A relação de Gustavo com o esporte também é de longa data. Na infância ele praticava natação, por conta de problemas respiratórios. Aos 11 anos, começou a jogar basquete, modalidade que pratica até hoje semanalmente.

“O esporte sempre fez parte do meu cotidiano, seja jogando ou organizando eventos esportivos aos fins de semana. Recebi muito incentivo dos meus pais para as práticas esportivas, e não era cobrado por resultados, nem pressionado a seguir fazendo algo que eu não queria mais”, recorda.

Ele ainda cita que teve sorte no período escolar por ter tido o acompanhamento de bons profissionais, com espaço adequado e material diverso para as atividades, mesmo sendo em uma escola pública. “A Educação Física escolar é a chave para termos no futuro mais adultos praticantes e, consequentemente, mais saudáveis”, finaliza.

