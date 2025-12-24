Novo gramado chega ao estádio Augusto Bauer, em Brusque

Carlos Renaux x Concórdia acontece no dia 8 de janeiro

O novo gramado está chegando ao estádio Augusto Bauer, em Brusque. As obras ocorrem antes do Campeonato Catarinense.

De acordo com o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taíco, a troca do gramado teve início no dia 1º de dezembro, conforme o cronograma previsto.

O Brusque já havia afirmado que não cogita atuar em outro estádio durante a competição, mesmo com as obras em andamento no Augusto Bauer.

