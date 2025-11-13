A Honda Takai de Brusque promove, entre os dias 12 e 14 de novembro, o lançamento oficial do novo Honda WR-V 2026, SUV compacto que chega com foco em conforto, tecnologia e segurança.

Durante o evento, os visitantes poderão participar de um café especial, conhecer o modelo de perto e realizar test drives, disponíveis já a partir da terça-feira, 12, das 8h às 18h.

Produzido na fábrica de Itirapina (SP), o WR-V 2026 reforça o portfólio de SUVs da marca e já mostra força comercial: mil unidades foram vendidas na primeira semana, e a Honda projeta mais de 2,2 mil veículos comercializados até o fim de novembro.

Principais destaques do modelo

• Motorização: 1.5 DI i-VTEC Flex, com 126 cv de potência a 6.200 rpm e torque de 15,8 kgfm

• Transmissão: automática CVT (transmissão continuamente variável), com paddle shifts no volante

• Consumo: até 12,8 km/l na estrada e 12,0 km/l na cidade com gasolina.

• Porta-malas: 458 litros, podendo chegar a 1.466 litros com o rebatimento dos bancos

• Vão livre: 223 mm — ideal para o uso urbano e vias irregulares

• Garantia total: 6 anos sem limite de quilometragem, a maior do segmento

Equipamentos e conforto

O novo WR-V chega em duas versões: EX (R$ 144.900) e EXL (R$ 149.900), e vem completo de fábrica:

• Faróis Full LED, luzes diurnas (DRL) e lanternas traseiras em LED

• Rodas de liga leve aro 17”

• Botão de partida (Start/Stop) e Smart Entry

• Ar-condicionado digital automático com saídas de ar para o banco traseiro

• Painel digital TFT de 7” e central multimídia touchscreen de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

• Banco traseiro bipartido 60/40, antena tipo tubarão e sensores de estacionamento traseiros

• Versão EXL adiciona bancos e volante em couro, carregador por indução, barras longitudinais no teto e apoio de braço com porta-copos traseiro

Segurança e assistência ao motorista

O WR-V 2026 adota o completo pacote Honda SENSING, sistema de assistência ativa que opera por câmera de longo alcance. Ele inclui:• ACC – Controle de cruzeiro adaptativo

• CMBS – Sistema de frenagem para mitigação de colisão

• LKAS – Assistente de permanência em faixa

• RDM – Mitigação de evasão de pista

• AHB – Ajuste automático do farol alto/baixo

Outros itens de segurança:

• Seis airbags (frontais, laterais e de cortina)

• Assistente de estabilidade e tração (VSA)

• Assistente de partida em rampa (HSA)

• Isofix e Top Tether para fixação de cadeirinhas

• Câmera de ré multivisão Conectividade e tecnologia

Na versão EXL, o sistema myHonda Connect oferece integração total com o smartphone, permitindo:

• Monitorar o status do veículo em tempo real

• Acionar remotamente o motor e o ar-condicionado

• Localizar o carro por mapa

• Receber alertas e agendar revisões diretamente no aplicativo

Durante o lançamento, clientes que realizarem test drive concorrem a brindes da Honda Collection e vouchers de viagem de R$ 50 mil.

A Takai Brusque atende na avenida Otto Renaux, 115 – Centro 1, das 8h às 18h.