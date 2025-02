Novo pároco, padre Hélio Feuser assume paróquia São Luís Gonzaga

O novo pároco da paróquia São Luís Gonzaga, padre Hélio Feuser, tomou posse em solenidade realizada durante missa na igreja matriz no sábado, 1º. Na terceira passagem por Brusque, ele substitui o então pároco, padre Diomar Romaniv, que foi transferido para Itajaí.

A celebração foi presidida pelo padre Valdir Prim, que representou o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, dom Wilson Tadeu Jönk. Além de Hélio Feuser, o padre Lindolfo Neves Braga foi acolhido pela paróquia como novo vigário.

Na primeira passagem por Brusque, Hélio foi seminarista e estudou Filosofia, no convento Sagrado Coração de Jesus, entre 1990 e 1992. Anos mais tarde, voltou à cidade e foi diretor da Casa Padre Dehon, de 2008 a 2012. Agora, assume como pároco da paróquia São Luís Gonzaga.

“Sempre falo que não devemos criar muita expectativa, mas, sim, nos colocarmos à disposição com o coração aberto para fazer a vontade de Deus, tendo a consciência da nossa missão como padre, em relação ao que a Igreja nos prescreve”, afirma o pároco.

A família de padre Hélio participou da missa e prestou uma homenagem ao novo pároco. Como presente, ele recebeu rosas colhidas no distrito de Vargem do Cedro, em São Martinho (SC), sua cidade natal.

Conheça o pároco

Padre Hélio é o mais novo de 11 irmãos. Filho de Lidvina e Joaquim Feuser, ele cresceu em um lar religioso pela proximidade com a igreja local e pela influência da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José.

A trajetória rumo ao sacerdócio começou em Curitiba, em 1984, quando ingressou no seminário da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), aos 17 anos. Depois de concluir o Ensino Médio, seguiu para o noviciado em Jaraguá do Sul, onde professou os primeiros votos, em 1989.

Nos anos seguintes, cursou Filosofia em Brusque e realizou estágio em Crissiumal (RS), vivenciando a primeira experiência como formador. Após concluir a Teologia em Taubaté (SP), foi ordenado sacerdote em 3 janeiro de 1998, na cidade natal.

Após sua ordenação, esteve em Joinville por dois anos, período em que contribuiu com o processo de transição da paróquia Sagrado Coração de Jesus em santuário. Em seguida, foi designado como diretor do seminário em Crissiumal. Na cidade gaúcha, ele permaneceu por sete anos.

Em 2007, Hélio fez uma especialização sobre espiritualidade em Roma, na Itália. De volta a Brusque, foi diretor da Casa Padre Dehon, em meio ao processo de transição do seminário para a retomada da casa de retiros. Por fim, passou seis anos servindo como pároco em Itajaí e, por mais seis anos, como pároco em Jaraguá do Sul.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: