Novo presidente da CDL Brusque é eleito; conheça diretoria

O empresário Antônio Roberto Pacheco Francisco foi eleito novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque para a gestão 2026-27.

A assembleia eleitoral foi realizada na noite desta quarta-feira, 22, e, por aclamação, elegeu os membros da nova diretoria e do conselho fiscal da entidade.

Na nova gestão, Altamir Schaadt será o vice-presidente, cargo que Pacheco ocupa na atual diretoria.

O presidente eleito faz parte da entidade em Brusque há mais de 20 anos e, ao longo do tempo, ocupou várias funções na diretoria, como diretor-representante, conselheiro e vice-presidente em duas gestões.

“Agora, chegou o momento de assumir a presidência. Faço parte do movimento lojista há quase 40 anos e estou muito feliz por estar a frente de uma entidade que tem o respeito da sociedade e que muito faz pelos lojistas da nossa cidade”, diz.

Ele destaca que até o fim do ano deve apresentar à diretoria um planejamento das ações que pretende realizar na entidade a partir do próximo ano.

“A ideia é, junto com a equipe, já iniciar o ano seguindo esse planejamento. Também pretendo continuar essa parceria que a CDL tem com outras entidades de Brusque, principalmente dentro do Conselho das Entidades. Acredito que esse relacionamento é muito importante para o fortalecimento do associativismo”.

Término da gestão de Valter Kohler

O atual presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, agradeceu à diretoria pela confiança em seu trabalho nos últimos dois anos e destacou que chega ao fim de sua gestão com a missão cumprida.

“Fico muito feliz que o Pacheco aceitou assumir a presidência da entidade e também pelo trabalho que foi desenvolvido até aqui. Foram dois anos intensos, com muitas ações, atividades, ajustes internos. Sinto que estou deixando a CDL bem encaminhada para o próximo presidente”.

A solenidade festiva de posse da nova diretoria da CDL Brusque será realizada em fevereiro de 2026.

Confira a composição da nova diretoria:

Antônio Roberto Pacheco Francisco – Presidente

Altamir Schaadt – Vice-presidente

Alexandre Zendron – Diretor Financeiro

Fabrício Zen – Diretor SPC

Eni Terezinha Barni – Diretora Social e Eventos

Gilson Lang – Diretor de Aperfeiçoamento Profissional

Valter Kohler – Diretor Representante

Renata dos Santos – Diretora CDL Jovem

Alexandre Oriques – Diretor de Patrimônio

Altamiro José Bambineti – Diretor de Núcleos

Alcir Inácio Otto – Conselho Fiscal

Vanderlei Rogério de Limas – Conselho Fiscal

Ariberto Staack – Conselho Fiscal

Marcelo Gevaerd – Suplente

Gustavo Dalcégio – Suplente

