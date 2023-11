Novo processo licitatório para escolha de empresa responsável por reformar a Escola João Boos será lançado em janeiro de 2024

Nesta terça-feira, 28, uma reunião entre vereadores e autoridades locais na Assembleia Legislativa definiu que no dia 17 de janeiro de 2024 serão abertas as propostas para a contratação da empresa que fará a reforma na Escola de Ensino Médio João Boos, em Guabiruba.

Um dos líderes do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa, deputado Estadual Carlos Humberto, está à frente no processo licitatório. A expectativa é que a obra seja iniciada até o fim de março.

“Se tudo der certo, a tendência é de que entre o fim de fevereiro e início de março essa obra deva ser iniciada”, disse o parlamentar.

Impasse nas Obras

As obras da Escola Professor João Boos, em Guabiruba, tiveram diversos impasses nos últimos anos. As reformas iniciaram em março do ano passado e foram paralisadas em agosto, retomadas e depois paralisadas novamente em setembro.

Há mais de uma década, a comunidade local nutria grandes expectativas em relação à reforma da Escola João Boos. Ao longo desse período, tanto os cidadãos quanto as autoridades municipais trabalharam incansavelmente para tornar esse projeto uma realidade. Em 2013, um plano de renovação estava em andamento, mas a situação se complicou quando o então governador Raimundo Colombo visitou uma escola e sugeriu que o projeto de reforma fosse substituído pela construção de uma nova estrutura.

Além disso, a escola enfrentou problemas de infraestrutura por um longo período, incluindo a interdição de um dos blocos em 2021 devido à sua condição precária. Outro exemplo foi a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas, adquiridos por meio de emendas parlamentares, mas que nunca puderam ser usados ​​devido a problemas na rede elétrica.

