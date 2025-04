O Brusque tem a permissão da CBF para jogar toda a Série C de 2025 no Augusto Bauer nas condições atuais, mas o campo sintético do estádio precisará de uma certificação para receber competições nacionais a partir de 2026. A exigência da entidade, no Regulamento Geral de Competições (CBF) publicado no fim de março, é pelo selo Quality Pro, da FIFA.

Conforme a direção do quadricolor, a CBF permitiu o uso do Augusto Bauer em toda a Série C, apesar de o gramado não ter a certificação FIFA Quality Pro. O estádio foi utilizado pelo Brusque desde outubro, na Série B de 2024. A situação muda com a nova exigência, presente no parágrafo primeiro do artigo 17 do novo RGC.

Em ofício enviado aos clubes, o diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, afirma que “a entidade poderá autorizar a realização das partidas nos estádios indicados pelos clubes”. É necessária a comprovação, por outros meios, “de que o gramado sintético instalado no campo de jogo cumpre os padrões mínimos exigidos de forma segura”.

Foi exigida uma documentação que inclui, entre outros itens, a comprovação do gramado sintético com critérios de qualidade impostos pela FIFA; a documentação que comprove o início do procedimento para obtenção do certificado Quality Pro; e a vistoria pela federação estadual.

O campo do Augusto Bauer

Ter um campo com grama sintética no Augusto Bauer foi algo incluso na permuta em que o Carlos Renaux cedeu parte do terreno do estádio para a construção do prédio comercial BKR Park Mall, em compensação pela reforma do estádio. A instalação do atual gramado do Augusto Bauer custou R$ 2,6 milhões de reais, conforme relato do empresário Alex Buschirolli, um dos contratantes das obras.

A empresa contratada foi a Soccer Grass, responsável pela instalação de gramados sintéticos como o do Allianz Parque e o da Arena Condá. A grama, separada, e o composto que fica sob a grama, têm selos FIFA Quality Pro.

Mas, segundo Buschirolli, o sistema formado pelas duas partes (grama mais composto) não tem homologação da FIFA Quality Pro. A Soccer Grass, em 2024, já teria submetido este sistema a testes para que possa ser vendido com a certificação necessária de acordo com o novo regulamento da CBF. Ou seja, haveria possibilidade de o atual campo do Augusto Bauer receber a certificação.

O Município entrou em contato com a Soccer Grass, mas não teve resposta à lista de perguntas enviadas até a publicação desta matéria.

FIFA Quality Pro no Brasil

Conforme o site oficial da FIFA, há cinco locais no Brasil com o certificado Quality Pro em seus gramados sintéticos:

– Allianz Parque – São Paulo (SP)

– Arena Barueri – Barueri (SP)

– Arena da Baixada – Curitiba (PR)

– Arena Pacaembu – São Paulo (SP)

– CT do Barra – Itajaí (SC)

O teste do gramado sintético instalado engloba uma série de critérios antes de garantir o certificado da FIFA. Inclui quique e rolagem da bola na superfície, limites de absorção de impacto e deformação, além de torque, visual, regularidade da superfície, inspeção de equipamentos de manutenção, entre outros.

Caso do São José-RS

O Passo d’Areia, estádio do São José-RS, tinha gramado sintético com certificado da FIFA, válido até fevereiro. Conforme o portal GZH, a troca do gramado começou em 19 de março, com conclusão dos trabalhos até 1º de maio. Foram investidos R$ 3,8 milhões por um campo híbrido, preparado para ser idêntico ao do estádio Nilton Santos, concedido ao Botafogo.

Caso da Chapecoense

A Arena Condá é um dos estádios com mais recente instalação de gramado sintético. O estádio é municipal e, por meio de processo licitatório, a Prefeitura de Chapecó contratou a Soccer Grass por R$ 3,649 milhões. A retirada do gramado antigo e a preparação da base para a colocação do novo gramado foram realizadas pela Chapecoense.

A troca do gramado começou em janeiro e a primeira partida oficial realizada sobre o campo sintético foi Chapecoense 1×2 Coritiba, em 12 de abril.

Aluguel até 2027

O Brusque aluga o estádio Augusto Bauer com um contrato vigente até 31 de julho de 2027. É obrigação do Carlos Renaux, enquanto locador, providenciar a manutenção do gramado para que esteja em perfeitas condições para suportar os jogos.

O valor mensal do aluguel é, atualmente, R$ 35 mil, com uma taxa de R$ 3,5 mil para custeio de contas como água e luz. A parte locatária é o Brusque FC Ltda, pessoa jurídica criada na transição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que ainda não está formalmente constituída. O Brusque Futebol Clube é anuente.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: