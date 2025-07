Novo secretário de Saúde assume cargo em Botuverá

Luiz Fernando Sanni é o novo secretário de Saúde de Botuverá. Ele foi anunciado pelo governo municipal nesta terça-feira, 8, e substituí Camila Granemann de Souza, que pediu demissão no final de junho.

Segundo a Prefeitura de Botuverá, Luiz é especialista em Gestão de Saúde Pública. Além disso, é formado em Contabilidade. O novo secretário é natural de Brusque.

“Chego com um propósito: fortalecer a nossa saúde pública com foco na prevenção, na atenção básica e no cuidado humanizado. Conto com o fundamental apoio da equipe da Saúde e de toda população”, disse, após tomar posse.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: