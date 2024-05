Novo sistema da Celesc gera reclamações entre os usuários de Brusque

No fim de abril, a Celesc realizou a transição para o novo sistema comercial, o Conecte, que permitiu o acesso aos mais de 80 serviços da companhia de forma on-line. Porém, o novo aplicativo da empresa gerou reclamações aos usuários de Brusque.

O morador do bairro Águas Claras Osni Bodenmuller, de 70 anos, conta que sempre usou o aplicativo da companhia para verificar os desligamentos programados no bairro ou pagar uma fatura.

Porém, depois que a Celesc lançou o novo sistema, ele passou a ter problemas ao realizar essas tarefas.

Segundo ele, o aplicativo solicitou uma atualização, que Osni realizou no mesmo momento, porém, depois disso, o aplicativo começou a não funcionar. “Eu fui atualizar o novo e ele não abre mais, ou se abre trava. Eu entro em contato com a Celesc pelo WhatsApp e eles não respondem”, diz.

Além de Osni, diversas outras pessoas também reclamam sobre o funcionamento do aplicativo.

Na aba de classificações ao aplicativo na App Store, loja de aplicativos do Iphone, as reclamações são: impossibilidade de login e emissão de segunda via da fatura. Além da lentidão do app e possíveis fechamentos inesperados.

Para os usuários do sistema Android, o aplicativo também apresenta problemas. Os comentários sobre ele na Google Play Store são, em sua maioria, as mesmas reclamações.

“Recursos que eram possíveis na versão antiga não consigo verificar na nova”, diz um dos comentários. Outra pessoa disse que o novo aplicativo é “lento e não intuitivo”.

O que diz a Celesc?

Em nota, a companhia afirma que está ciente das instabilidades e que as falhas se dão por causa de uma atualização sendo feita no sistema comercial da empresa para melhorar a experiência aos clientes.

Segundo a empresa, clientes que geraram faturas entre os dias 7 e 15 de maio tiveram problemas com o código de barras. A companhia diz que, para esses casos, serão emitidas e entregues novas faturas com novas datas de vencimentos sem a cobrança de juros ou multas.

Além disso, é dito que as lojas de atendimento estão recebendo um grande volume de pessoas e que, ainda neste mês de maio, não haverá suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento das unidades consumidoras.

“Por isso recomendamos aos clientes enquadrados nestas situações que evitem o atendimento presencial”, diz a nota.

Por fim, a Celesc sugere que os consumidores emitam a segunda via por WhatsApp (48) 99860-0067 e pelo Call Center 0800 048 0120, que funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana.

Confira a nota na íntegra:

“A Celesc está atualizando seu sistema comercial para proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes. Durante este processo estamos enfrentando períodos de instabilidade e nossas equipes estão de prontidão, dedicadas em sua solução. Estamos cientes de que faturas emitidas entre os dias 7 e 15 de maio foram geradas com problemas no código de barras. Para esses casos serão emitidas e entregues novas faturas com nova data de vencimento e não serão cobrados juros/multas. Informamos que as lojas de atendimento estão recebendo grande volume de pessoas. Por isso recomendamos aos clientes enquadrados nestas situações que evitem o atendimento presencial. Esclarecemos, ainda, que neste mês de maio a Celesc não fará a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento das unidades consumidoras. A Celesc sugere que os consumidores emitam a segunda via por WhatsApp (48) 99860-0067 e pelo Call Center – 0800 048 0120, que funciona 24h por dia, durante todos os dias da semana. Reforçamos que o atendimento presencial deve ser procurado apenas em situações muito necessárias. A Celesc continua trabalhando dia e noite para resolver todos os casos e oferecer o melhor serviço possível à sociedade”.

