Novo sistema de drenagem é instalado em rua que sofria com constantes alagamentos no Dom Joaquim, em Brusque

Nesta terça-feira, 4, a Secretaria de Obras finalizou a instalação da tubulação para drenagem na rua DJ-003, no bairro Dom Joaquim. A via sofria com alagamentos constantes.

A obra foi realizada por meio de uma parceria entre a prefeitura e empresários da região, que doaram os tubos necessários para o projeto, enquanto a Secretaria de Obras forneceu os insumos e a mão de obra especializada.

O trecho da via enfrentava recorrentes problemas de acúmulo de água devido ao seu desnível natural, causando transtornos para pedestres, motoristas e empresas da área.

Com a implantação do novo sistema de drenagem, a água será corretamente direcionada, evitando alagamentos e melhorando as condições de circulação.

Serviços realizados

A obra contou com a utilização de 190 tubos de 40 cm, 25 tubos de 30 cm, 6 tubos de 1 metro, além de outros 20 tubos de 30 cm para conexão com as bocas de lobo. A próxima etapa da obra será a construção dessas bocas de lobo, garantindo o escoamento eficiente das águas pluviais.

“A conclusão dessa obra na rua DJ-003 é um grande avanço para a infraestrutura do bairro Dom Joaquim”, afirma o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Essa parceria entre a Secretaria de Obras e os empresários locais mostra como a união entre o poder público e a iniciativa privada pode trazer benefícios diretos para a comunidade”, finaliza.

Solução de problema antigo

Essa realização não beneficia apenas as empresas que participaram desta parceria, mas também a todos que transitam pela região, incluindo os moradores. “O novo sistema de drenagem vai solucionar um problema antigo de acúmulo de água, garantindo mais segurança e qualidade de vida para moradores, empresários e todos que circulam pela região”, diz o secretário.

Leia também:

1. Há 95 anos era plantada a popular Figueira do Archer, no Centro de Brusque

2. Brusque abrirá consulta pública para concessão do esgotamento sanitário; confira documento

3. Prefeito André Vechi prega cooperação entre os poderes na abertura da primeira sessão da Câmara

4. Cachorro solto pelas ruas preocupa moradores de Botuverá: “mordeu o braço de um menino”

5. Brusque visita o Figueirense, que espera 10 mil no Scarpelli

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: