Novos parquinhos de Brusque poderão ter 30% de área de brinquedos destinada a crianças deficientes e à primeira infância

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 23, um projeto de lei que torna obrigatório reservar 30% da área de brinquedos de novos parques infantis do município para crianças deficientes e à primeira infância.

O autor do projeto é o vereador Jean Dalmolin (Republicanos), presidente da Câmara de Brusque. O texto foi aprovado em primeira votação e ainda passará por um segundo turno na Casa. Depois, caberá ao prefeito André Vechi (PL) sancionar ou vetar a lei.

“A nossa ideia é promover a inclusão e a equidade para todas as crianças”, defende Dalmolin. Ele afirma que a ideia surgiu após diálogo com o ex-vereador de Itajaí Marcelo Werner, que é portador de deficiência visual.

O presidente do Legislativo brusquense diz que há crianças que não conseguem utilizar adequadamente os brinquedos em razão da pouca idade. Outras, sequer conseguem usufruir, independentemente da idade, por causa de limitações físicas.

O texto do projeto de lei engloba novos parquinhos infantis adquiridos, contratados, doados ou instalados pela Prefeitura de Brusque.

Dalmolin cita, por fim, que cidades como Balneário Camboriú e Biguaçu possuem parquinhos inclusivos, no modelo em que defende a implementação em Brusque.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

