Novos secretários de Meio Ambiente e de Planejamento de Guabiruba são anunciados

Dois novos secretários foram nomeados nesta semana. O então secretário de Meio Ambiente, Ulissis Otto, assumiu a Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura. Assim, na pasta do Meio Ambiente, passa a ocupar a vaga Rafaela Seubert.

Ulisses é o novo secretário de Planejamento no lugar de Euller Comper. Ele é engenheiro civil, formado pela Uniasselvi. Entre as experiências na prefeitura, exerceu cargos de diretor de Urbanismo e Infraestrutura, coordenador de Trânsito e, recentemente, secretário de Meio Ambiente.

“A secretaria tem papel fundamental no ordenamento do crescimento urbano, na execução e fiscalização de obras públicas e na promoção de uma infraestrutura que acompanhe o desenvolvimento sustentável”, afirma Ulisses.

Nova secretária de Meio Ambiente, Rafaela Seubert é engenheira florestal. Ela possui mestrado na área em que se graduou, pela Universidade Regional de Blumenau (Furb).

“Acredito que o cuidado com a natureza é essencial para construirmos uma cidade cada vez mais próspera, saudável e acolhedora. O verdadeiro desenvolvimento econômico surge do equilíbrio entre progresso e preservação ambiental”, diz.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

