Núcleo de Automecânicas de Brusque promove curso de mecânica básica para mulheres; saiba como participar

O Núcleo de Automecânicas de Brusque da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), em parceria com a Scherer, promove no dia 19, às 19h30, na Fiat Trevisul, o curso de mecânica básica para mulheres.

Com o objetivo de proporcionar aos motoristas mais segurança e independência no trânsito, a formação aborda conceitos sobre o motor, os principais componentes do veículo e a possibilidade de identificar problemas simples.

O curso será ministrado por Bárbara Brier que atua há mais 15 anos no mercado automotivo e se dedica à área de educação corporativa.

A professora já atuou na Fiat Chrysler Automobiles como líder de projeto na gestão e desenvolvimento de treinamentos técnicos para a rede de concessionárias Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e Ram.

Em 2016, Bárbara fundou a Brier Cars, empresa de consultoria e treinamento automotivo, que inova com os principais serviços voltados para o ensino de mecânica às mulheres.

A formação promete uma abordagem prática e descomplicada, apontando conhecimentos necessários para agir em situações de emergência. Da mesma forma, desmistifica conceitos técnicos ao oferecer ferramentas que promovem a autonomia das mulheres ao volante.

A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para participar é necessário se inscrever pela plataforma do Sympla, neste link.

Mais informações pelo telefone: (47) 99129-9875.

