Núcleo de Dom Joaquim da CDL de Brusque promove mais uma edição do Super Sábado
Evento será 22 de novembro, das 9h às 12h, no pátio da paróquia Santa Catarina
Evento será 22 de novembro, das 9h às 12h, no pátio da paróquia Santa Catarina
O núcleo de Dom Joaquim da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL de Brusque) realiza neste 22 mais uma edição do Super Sábado.
O evento, semelhante ao sábado Fácil, acontece exclusivamente no bairro Dom Joaquim, no pátio da paróquia Santa Catarina, das 9h às 12h, com diversas atrações gratuitas para toda a família.
Para as crianças, haverá cama elástica, tobogã, oficina de desenhos, distribuição de pipoca, pintura facial e a participação de personagens infantis.
Já os adultos poderão aproveitar o teste de acuidade visual e limpeza de óculos, além de apresentações musicais e de dança.
“O Super sábado tem como objetivo estimular e valorizar o comércio nos bairros, proporcionando aos consumidores uma manhã com diversas opções de lazer. Convidamos os moradores da região para prestigiar a ação, desfrutando das atividades e serviços. Além de fazer suas compras no comércio local”, diz o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.