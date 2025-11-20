Núcleo de Dom Joaquim da CDL de Brusque promove mais uma edição do Super Sábado

O núcleo de Dom Joaquim da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL de Brusque) realiza neste 22 mais uma edição do Super Sábado.

O evento, semelhante ao sábado Fácil, acontece exclusivamente no bairro Dom Joaquim, no pátio da paróquia Santa Catarina, das 9h às 12h, com diversas atrações gratuitas para toda a família.

Para as crianças, haverá cama elástica, tobogã, oficina de desenhos, distribuição de pipoca, pintura facial e a participação de personagens infantis.

Já os adultos poderão aproveitar o teste de acuidade visual e limpeza de óculos, além de apresentações musicais e de dança.

“O Super sábado tem como objetivo estimular e valorizar o comércio nos bairros, proporcionando aos consumidores uma manhã com diversas opções de lazer. Convidamos os moradores da região para prestigiar a ação, desfrutando das atividades e serviços. Além de fazer suas compras no comércio local”, diz o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.