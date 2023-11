Núcleo de Jovens Empresários de Brusque realiza 6ª edição do InspiraBQ; saiba como se inscrever

O Núcleo de Jovens Empresários (NEJ) da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), realiza na terça-feira, 21, a 6ª edição do InspiraBQ. O evento começa às 17h, com uma sessão de negócios e segue com palestras gratuitas às 19h, no Zebra Club.

O coordenador do NEJ, Nicolas Krieger, explica que o objetivo do evento é inspirar jovens que já são empreendedores ou que planejam iniciar o próprio negócio. “Esperamos receber estudantes de colégios e faculdades para esse momento de aprendizado e networking”, diz.

Atrações

A primeira atração do InspiraBQ é a sessão de negócios, promovida com metodologia do Sebrae, na qual os participantes terão a oportunidade de apresentar suas empresas. Para esta dinâmica, o valor é de R$ 30.

Em seguida, haverá um coffee break e, na sequência, palestras gratuitas. Esta edição conta com a presença de Felipe Tensini, especialista em Business Intelligence (BI) e de Alcir Otto, CEO do Grupo Otto Atacarejo.

Para participar do evento é necessária a inscrição antecipada pelo link. As vagas são limitadas.

