Núcleo de Oficinas Mecânicas da ACIBr promove inspeção veicular gratuita em Brusque; saiba como participar
Evento acontece em comemoração à Semana Nacional do Trânsito
Evento acontece em comemoração à Semana Nacional do Trânsito
O Núcleo de Oficinas Mecânicas da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza no sábado, 20, a Inspeção Veicular Gratuita (IVG), no estacionamento do pavilhão da Fenarreco.
O evento, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, tem como propósito promover a segurança no trânsito, por meio da conscientização sobre a importância da manutenção preventiva nos veículos.
Neste dia, das 9h às 15h, mecânicos qualificados estarão à disposição para efetuar a inspeção veicular gratuita nos veículos, de acordo com um check-list técnico padronizado.
O atendimento será por ordem de chegada.
“Com a inspeção veicular gratuita, a população terá mais segurança, economia e conscientização. O tema da Semana Nacional do Trânsito neste ano é “Desacelere, seu bem maior é a vida”, convidando a sociedade a refletir sobre o papel de cada um na segurança viária, mostrando que revisar o carro é um ato de proteção e empatia”, destaca o coordenador do Núcleo, Ailton Rodrigo Perazza.
Durante o evento, além da inspeção nos veículos, haverá uma estrutura para toda a família, com espaço kids, transitolândia e exposição de patrocinadores.
“Vamos oferecer toda uma estrutura para que os motoristas se sintam confortáveis enquanto os nossos mecânicos qualificados realizam a inspeção veicular gratuita”.
Leia também:
1. Frio, chuva ou sol: como será a última semana do inverno em Brusque
2. Servidora pública de Brusque morre aos 55 anos
3. Bola assinada por Garrincha, espada de guerra e mais: conheça a nova exposição permanente do Museu Casa de Brusque
4. Brusque perde para a Ponte Preta fora de casa e chances de acesso despencam
5. Obras em Brusque causam interdições no trânsito nesta segunda-feira
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: