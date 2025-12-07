Núcleo Vale das Toalhas, da Acibr, comemora 15 anos com evento

Na noite deste sábado, 6, o Núcleo Vale das Toalhas da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realizou um evento alusivo aos 15 anos de fundação do grupo. Realizado no Clube Esportivo Paysandú, o evento reuniu cerca de 230 pessoas, entre nucleados, parceiros e convidados, e contou com diversas homenagens.

“Essa é uma data muito marcante para nós, durante esses 15 anos nosso Núcleo possui uma grande união e compartilha experiências que contribui para que possamos enfrentar as dificuldades da indústria brasileira e nos sobressairmos, sendo destaque no mercado. Então, é muito gratificante hoje celebrar esse marco e contribuir com o desenvolvimento da nossa região”, afirmou o coordenador do Núcleo na Gestão 2023-2025, Eduardo Schlindwein.

Prestigiando o evento, o vice-presidente da Acib, José Augusto Werner, destacou a importância do Núcleo para a entidade. “Estamos muito felizes em celebrar esses 15 anos do Núcleo Vale das Toalhas, um grupo que hoje tem um destaque nacional com a marca coletiva e realiza um trabalho de muita credibilidade. É gratificante ver o seu desenvolvimento ao longo de sua história”, comentou.

Homenagens

Durante o evento, o núcleo homenageou seis fundadores de empresas da região com o título de “Tecelão de Ouro”, sendo eles: Antônio Ogliari, Carlos Muller, Euclides Raimundo, Gilson Caviquioli, Valdir Schlindwein e Vilimar Groh. Além deles, o Núcleo também homenageou seu primeiro coordenador e um de seus fundadores, Artur Eduardo Marchi.

“O Vale das Toalhas está completando 15 anos de história de união entre todos os empresários que fabricam toalhas felpudas da região. E nada mais justo que homenagear pessoas que fundaram essas empresas, a maioria delas saindo de fábricas consolidadas na cidade para montar seu próprio negócio, iniciando de forma pequena e hoje sendo destaque no setor”, ressaltou o Diretor de Eventos do Núcleo, Edson Rubem Müller.

História

Fundado em 17 de agosto de 2010, o Núcleo Vale das Toalhas da Acibr tem o propósito de unir as indústrias do setor e fortalecer um dos ramos mais tradicionais da região, que é a fabricação de toalhas. Atualmente conta com 23 empresas nucleadas, que compartilham uma visão em comum de transformar Brusque, Guabiruba e Botuverá em sinônimo de qualidade e referência na produção de toalhas felpudas.

Até 2023, levava o nome de Núcleo de Fabricantes de Toalhas, entretanto, a partir do lançamento da marca coletiva Vale das Toalhas, em 2021, o grupo decidiu mudar a nomenclatura, adotando o nome da marca como oficial.

Ao longo desses 15 anos, o núcleo realizou diversas ações visando o desenvolvimento do setor na região. Alguns exemplos são as participações dos nucleados em feiras de relevância mundial como International Textile Machinery Exhibition (ITMA), em Milão, na Itália; e a realização de missões empresariais em diversas regiões do país, para conhecer os maiores produtores de algodão em pluma. Além disso, em 2021 o Núcleo recebeu representantes da Cooperativa de Produtores de Algodão de Campo Novo do Parecis (Copac), do Mato Grosso, para estreitar laços e propor vantagens comerciais entre os produtores e as indústrias locais.

Vale das Toalhas

No ano de 2021 o núcleo lançou a marca coletiva Vale das Toalhas. Na época, a iniciativa envolveu 12 empresas nucleadas com o objetivo de fazer com que a região de Brusque se tornasse referência nacional e internacional, graças à qualidade de sua produção.

O propósito da marca coletiva é agregar valor às empresas. Para obter o selo Vale das Toalhas é necessário cumprir requisitos como o descarte correto dos dejetos oriundos do processo de fabricação e a manutenção dos Laudos Ambientais constantemente vigentes. Outro destaque é a rigorosa obediência às determinações trabalhistas, com a proibição sumária da utilização de mão de obra infantil ou escrava, preservação do ambiente de trabalho limpo e saudável, além da apresentação periódica das negativas emitidas pelo Ministério do Trabalho, comprovando a regularidade perante o órgão federal.

Em agosto de 2021, o Núcleo alcançou o segundo lugar no Prêmio Empreender, através do projeto “Inovar e Empreender com Toalhas”, tendo como proponente a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc). O projeto premiado ‘Inovar e empreender com toalhas’ foi planejado em 2017 e sua execução foi marcada por missões internacionais e viagens de prospecção pelo Brasil que culminaram no lançamento da marca coletiva “Vale das Toalhas”.