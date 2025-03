Entre os dias 2 a 5 de fevereiro, o Núcleo do Vale das Toalhas da Associação

Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr) esteve presente na Abup

Show – feira de produtos têxteis, de itens para casa, decoração, e outros, da

Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes.

Realizada no Distrito Anhembi, na capital paulista, a feira reuniu mais de 300

expositores, das principais marcas e fornecedores da indústria de utilidades domésticas,

decoração, cama, mesa e banho, têxteis decorativos, acessórios pet,

presentes, artesanato e design autoral brasileiro, entre outros.

Na oportunidade, o Núcleo do Vale das Toalhas se fez presente no evento

através das empresas Toalhas Atlântica, Toalhas Olinda, Appel Home Têxtil e Tecelagem

Caviquioli, que representaram o grupo no segmento da indústria têxtil

nacional, bem como levaram a qualidade dos produtos da região de Brusque

para todo o país.

De acordo com os participantes, o evento trouxe boas expectativas para 2025,

já que o mercado de toalhas tem se mostrado bastante aquecido nos últimos

anos, impulsionado por diversos fatores, como: aumento do turismo, crescimento

do setor hoteleiro e a valorização da vida no bem estar.

O Núcleo parabeniza os seus integrantes pela participação no evento nacional,

já que o mercado de toalhas segue em crescimento, com consumidores buscando

produtos que aliem conforto, tecnologia e sustentabilidade.