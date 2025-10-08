Número 3 do mundo, brusquense André Baran busca título internacional em Alagoas nesta semana

Atual número 1 do Brasil e 3 do mundo no ranking internacional de beach tennis, o brusquense André Baran estreia nesta quarta-feira, 8, no BT400 de Marechal Deodoro, em Alagoas.

O Macena Open Prime será realizado na Praia do Francês e distribuirá premiação de 35 mil dólares aos campeões, além de uma pontuação de 470 pontos.

Os principais nomes do circuito internacional da modalidade estarão presentes na competição, que tem as finais marcadas para este sábado. Ao lado de Felipe Loch, André Baran chega a Alagoas com grande expectativa de brigar pelo título.

“É sempre uma oportunidade incrível estar aqui no nordeste do nosso país, onde somos muito bem recebidos e tratados com muito carinho pelo público local e de regiões próximas que são fãs de beach tennis e vêm até aqui nos prestigiar. Estamos muito motivados e empolgados para mais uma edição do Macena Open e esperamos estar nas melhores condições técnicas, físicas e mentais para poder brigar por este título tão importante”, disse.

Este será o segundo torneio do circuito mundial disputado neste mês de outubro. Na semana passada, Baran e Loch chegaram às semifinais do BT400 de Viamão, no Sul. Já após o Macena Open, será a vez do Sand Series de Ribeirão Preto ganhar os holofotes da modalidade.

