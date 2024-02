Número de acidentes nas rodovias estaduais de Santa Catarina aumenta no Carnaval de 2024

A Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), divulgou nesta quarta-feira, 14, os números finais da Operação Alegria 2024. As ações iniciaram às 18h da última sexta-feira, 9, e seguiram até às 8h desta quarta-feira, 14. O número de acidentes aumentou em relação ao ano passado.

Ao todo, foram registrados 114 acidentes, em comparação aos 78 contabilizados na operação passada. Destes, 72 tiveram vítimas e 42 não tiveram vítimas.

Os números apontam 199 veículos envolvidos, em comparação aos 133 do ano anterior e 86 pessoas feridas, contra 66 do ano de 2023. Oito pessoas morreram nas rodovias estaduais de Santa Catarina. No ano anterior, duas pessoas morreram.

