Prefeitura de Brusque só apresenta medidas paliativas em relação aos moradores de rua

Eleição na Alemanha

Cornelia Petzold Schick foi reeleita prefeita de Bruchsal, cidade alemã do Distrito de Karlsruhe, que é coirmã de Brusque. Ela, que venceu a eleição neste mês com 78% dos votos, desperta interesse político nos municípios aqui da região, pelo fato de que há diversos projetos sendo tocados em conjunto pelos municípios brasileiros e alemães.

Vídeo na praça

Tem chamado a atenção a divulgação, nas redes sociais, de vídeo em que dois moradores de rua estão embaixo de um cobertor, em frente à praça Barão de Schneeburg, fazendo sexo. O caso já tinha sido relatado na Câmara de Vereadores e gerou revolta em parte da população. A cena gravada é só mais um sinal de que o governo precisa, urgentemente, avançar em suas políticas de Assistência Social.

Número aumenta

A cada dia tem aumentado as reclamações da população quanto à intervenções desagradáveis dos andarilhos junto às pessoas que passam perto de seus pontos de encontro. Até o momento, o governo apenas apresentou soluções paliativas, como abrir um abrigo temporário na Arena Brusque. Isso, por si só, não irá tirar os moradores da rua, nem encorajá-los à reabilitação.

Rapidez em Botuverá

Em novo comunicado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) destaca o alto grau de comparecimento dos eleitores de Botuverá à revisão obrigatória do eleitorado, também destinada a cadastramento biométrico. A cidade, ao lado de Palmitos, é a única que está acima da média esperada de comparecimento. Em Botuverá faltam apenas 112 eleitores para cumprir a meta de cadastramento, que, atualmente, já está 96,7% cumprida. O cadastramento é obrigatório também em Brusque e Guabiruba.

Audiências públicas

O prefeito Jonas Paegle convocou duas audiências públicas para amanhã, às 16h e às 16h30, na Câmara de Vereadores. As audiências irão tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual. O objetivo é discutir as prioridades e metas da administração pública para o ano de 2018, assim como as diretrizes do governo até 2021.

Recesso municipal

Os estudantes do Ensino Fundamental da rede municipal de educação entraram ontem em recesso escolar. De acordo com a diretora da Secretaria de Educação, Mônica Soares, estava previsto no calendário escolar o início das férias de julho na última segunda-feira, 17, porém, por causa das chuvas, um dia letivo precisou ser reposto e o recesso foi adiado para ontem. Já os Centros de Educação Infantil entrarão em férias nesta próxima sexta-feira, 21. As atividades normais retornam no dia 31.

Licitação deserta

A Prefeitura de Brusque divulgou resultado de processo licitatório realizado no dia 13 deste mês, o qual buscava contratação de empresa para fazer a manutenção da parte de mecânica pesada da frota e do maquinário da prefeitura, assim como fornecimento de peças de reposição. Porém, não houve quem se interessasse em participar do certame, e uma nova data para o processo licitatório precisará ser agendada.

Mais auxílios

Já foi dito neste espaço que eram em número bastante elevado os afastamentos concedidos por auxílio-doença a funcionários da Prefeitura de Brusque. Fato que, inclusive, foi reconhecido pela diretoria de Recursos Humanos, em entrevista recente ao O Município. Só que os casos não param de aumentar. Desde o dia 20 de junho, por exemplo, mais 11 afastamentos foram concedidos, além de uma renovação dos quase 70 afastamentos já em vigor.

Visitas

Na primeira quinzena de julho, a comissão especial do Sistema Municipal de Saúde da Câmara de Brusque realizou visitas fiscalizatórias no Centro de Vigilância em Saúde, dia 3, na Policlínica (Centro de Serviços em Saúde), dia 5, e no Hospital Azambuja, dia 12. Essas foram as últimas atividades do colegiado. Recentemente, o presidente da comissão, vereador Celso Emydio da Silva (DEM), manifestou-se sobre os trabalhos do grupo, que iniciaram em abril. Na oportunidade, ele destacou que a comissão tem se proposto a identificar pontos falhos da política de saúde, para que venham a ser melhorados pela administração.

Investigação

O promotor Alan Boettger, da 6ª Promotoria de Justiça de Brusque, determinou a instauração de inquérito civil para apurar a regularidade de aterro, assim como o tráfego de veículos pesados existente na rua SR-024, no bairro Santa Rita, que está identificada como área de risco.