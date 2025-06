Número de ocorrências, desalojados e previsão de chuva: Defesa Civil de Brusque divulga novo relatório

Na noite de quinta-feira, 26, a Defesa Civil de Brusque informou o registro de oito ocorrências relacionadas às chuvas, com cinco pessoas desalojadas no bairro Primeiro de Maio.

O pico do rio Itajaí-Mirim foi registrado às 6h da manhã desta sexta-feira, 27, quando o nível chegou a 4,27 metros. Nas horas seguintes, o rio se estabilizou em 3,93 metros. Não há previsão de chuva para o restante desta sexta-feira, mas há uma pequena possibilidade de precipitação no sábado, 28.

Com equipes mobilizadas para o atendimento de emergências, a Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a se manter informada pelos canais oficiais. Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Para receber alertas no celular, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP da sua rua para o número 40199.

Também é possível receber informações via Telegram ou WhatsApp, enviando uma mensagem para o número (61) 2034-4611 ou acessando o link. Em seguida, é só seguir as instruções do ChatBot para começar a receber os alertas da Defesa Civil estadual.

